جامعة الإسكندرية: الصكوك السياسية أهم أدوات التنمية خلال الوقت الحالى

الإسكندرية أسماء على بدر

أكد الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على أهمية تناول موضوع الصكوك السياسية، حيث تعتبر واحدة من أهم أدوات التنمية لتميزها من منظور كل من المصدر لها والمستثمر فيها، حيث إن الصكوك هى أوراق مالية حكومية قابلة للتداول تصدر لمدة محددة لا تزيد عن 30 عاما .

وأضاف خلال كلمته فى افتتاح أعمال الملتقى العربى الثانى بعنوان "دور الصكوك السيادية للتنمية فى ضوء رؤية مصر 2030 وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية التجارة والذى تنظمه جامعة الإسكندرية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، أن الصكوك السياسية تمثل حصصا شائعة فى منفعة الاصول وهى تمثل قناة جيدة للمؤسسات والمستثمرين الذين يريدون استثمار فائض اموالهم واستردادها بسهولة عند الحاجة إليها ويكون الاستثمار وفق احكام الشريعة الإسلامية.

وعبر أبو النجا عن تقديره لكلية التجارة ودورها الكبير فى مناقشة القضايا الهامة التى تمس تحرك الدولة المصرية نحو المستقبل على مختلف الاصعدة.

وأشار الدكتور السيد الصيفى عميد كلية التجارة أن الصكوك هى أداة تحل محل الديون حيث أن التنمية الحقيقية تحتاج إلى توافر الأموال وليس الاقتراض وأضاف أن التمويل الإسلامى لم يخظى بالتطبيق الجيد خلال الفترة السابقة مما يدعو إلى التركيز عليه مستقبلاً. كما عرض عميد الكلية أهم المؤشرات الاقتصادية والدين الداخلى والخارجى وكيفية الأستفادة من الصكوك فى سد عجز الدين .

نظمت كلية التجارة جامعة الإسكندرية الملتقى العربى الثانى بعنوان "دور الصكوك السيادية للتنمية فى ضوء رؤية مصر 2030" اليوم السبت، بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية التجارة .

وناقش المؤتمر الوصول إلى التوصيات اللازمة للحصول على أقصى استفادة من دور الصكوك السيادية ويحاضر فيها الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، وخبراء الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الإسكندرية.

حضر اللقاء الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور السيد الصيفى عميد الكلية والدكتور أيمن أحمد شتيوى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب و الدكتور علاء الدين الغرباوى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية السابق وعميد الكلية السابق و الدكتور ناصر الهتلان القحطانى. مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية. و الدكتور محمد البلتاجى - رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى و الدكتور محمد باغة - كلية التجارة جامعة قناة السويس.