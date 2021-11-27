تنفيذ 1025حكما قضائيا وضبط 7 قطع سلاح وقضيتى اتجار بالمخدرات فى سوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير الأمن حملة أمنية استهدفت تجار الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار المواد المخدرة والهاربين من أحكام قضائية، وتم ضبط 7 قطع سلاح متنوعة، وتنفيذ 1025 حكما قضائيا وقضيتى اتجار بالمواد المخدرة.

جاءت الحملة برئاسة اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، وذلك فـي إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة، وتأكيداً علي قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون، واشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بالتنسيق وفرع الأمن العام.

ففي مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة 4 فرد روسى محلى الصنع و3 قطع سلاح أبيض بإجمالى 7 قطع سلاح، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

واستكملت الحملة أعمالها في مجال مكافحة جرائم المخدرات، وتم ضبط "10" قطع لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي "120" جراما ومبلغ مالى وقدره "235" جنيها وهاتف محمول حيازة عامل ومقيم قسم طهطا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم ضبط "2" قطعة لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي "6" جرامات وسلاح أبيض مطواة حيازة عامل بقسم طهطا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وأنهت الحملة أعمالها في مجال ضبط حالات الاشتباه، حيث تمكن ضباط وحدة مباحث الاشتباه من ضبط "3" أحكام، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ "1025" حكما قضائيا، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 719 مخالفة، وفـي مجال مخالفات المرافق تم ضبط 140 مخالفة متنوعة.