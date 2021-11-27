تعيين امرأة رئيسة للخدمة الطبية فى الجيش الباكستانى لأول مرة

كتب محمد جمال

عينت امرأة للمرة الأولى فى باكستان رئيسة للخدمة الطبية للقوات المسلحة الوطنية، حسبما أفادت وكالة "شينخوا" الصينية، اليوم السبت، وأشارت الوكالة إلى أن مراسم تعيين الفريق نياغار جوهر خان في هذا المنصب، مع ترقيتها إلى رتبة فريق أول، جرت في مدينة أبوت أباد بمحافظة خيبر بختونخوا فى شمال غرب باكستان.

وذكرت الوكالة أن نياغار كانت قد شغلت خلال 30 عاما من خدمتها في الجيش الباكستانى، مناصب قيادية وإدارية مختلفة فى الخدمة الطبية للقوات المسلحة.

وتخدم فى الوقت الحالى فى الجيش الباكستانى حوالى 4 آلاف امرأة، معظمهن كطبيبات أو خبيرات في مجال البرمجة.

وكان قد جرى في العام 2006 تشكيل أول كتيبة في القوات الجوية الباكستانية لطيارات يقودن مقاتلات JF-17.

يذكرأن، أكد رئيس أركان الجيش الباكستاني، الجنرال قمر جاويد باجوا، الحاجة إلى تقارب عالمي بشأن أفغانستان لتجنب حدوث أزمة إنسانية، وضرورة وجود جهود منسقة لتحقيق النهوض الاقتصادي للشعب الأفغاني.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس أركان الجيش الباكستاني مع وفد أمريكي يزور باكستان حاليا، برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي جريجوري ويلدون ميكس.

وبحث الجانبان بحسب صحيفة إكسبريس تريبيون الباكستانية، الأمور ذات الاهتمام المشترك، والوضع الأمني ​​الراهن في أفغانستان، والتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وقال باجوا: "ترغب باكستان في الحفاظ على تقليد التواصل الثنائي مع جميع الأطراف الإقليمية وتتمنى السلام الدائم في المنطقة"، مؤكدا أن "السلام في أفغانستان يعني السلام في باكستان".

بدوره، أعرب الوفد الأمريكي عن تقديره لدور باكستان في الوضع الأفغاني، والجهود الخاصة للإدارة الفعالة للحدود، ودورها في الاستقرار الإقليمي، وتعهد أعضاء الوفد بالقيام بدورهم في زيادة تحسين التعاون الدبلوماسي مع باكستان على جميع المستويات.