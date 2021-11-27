تعرف على وجهات رحلات مصر للطيران الدولية والداخلية غدا الأحد

كتب أحمد مصطفى

تسير مصر للطيران غدا الأحد 82 رحلة جوية بمعدل 57 رحلة دولية إلى كل من بغداد، عمان، بيروت، تونس، ندجامينا، لاجوس، كازبلانكا، أبوجا، أبوظبي، لندن، دوسلدورف، مدريد، باريس، إسطنبول، دبي، كوبنهاجن، امستردام، روما، ميونيخ، نيويورك، أثينا، بروكسل، برلين، موسكو، فرانكفورت، ميلانو، الكويت، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، أسمرة و19 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وسوهاج وأسيوط، و6 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 8401 راكب.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.