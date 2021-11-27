تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق شارع الهرم لإنشاء مترو المطبعة

كتب عبد الرحمن سيد

بدأت إدارة المرور فى إجراء عملية غلق كلى لشارع الهرم لبدء أعمال حفر وإنشاء محطة مترو المطبعة، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات، ونوضح تفاصيل الغلق فى النقاط التالية.

- غلق شارع الهرم بداية من تقاطعه مع المحولات وحتى أبو الفرج.

- محطة مترو المطبعة تستغرق 5 سنوات لإنشائها ضمن 6 محطات أخرى.

- تم تسليم مواقع العمل الخاصة بإنشاء محطات مترو الهرم ضمن مشروع الخط الرابع للشبكة القومية لمترو الأنفاق.

- الموقع بطول 400 م وعرض 18 م فى الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة فقط، ضمن تسليم عدد 6 محطات مترو أنفاق بالخط الرابع.

- الإدارة العامة لمرور الجيزة أجرت عددا من التحويلات المرورية بمحيط منطقة العمل.

- شملت التحويلات القادم من ميادين الرماية والنصر باتجاه شارع الأهرام يتوجه يمينا بطريق المنصورية باتجاه مناطق أبو الهول حتى فتحة الدوران أمام التوحيد والنور والعودة لطريق المنصورية ثم الدخول لشارع محمد أنور السادات (ترسا سابقا)، مرورا بكوبرى ترسا المستحدث وتقاطع الشارع مع شارعى عز الدين عمر والمحولات ثم أسفل كوبرى عثمان محرم المستحدث (الطريق السطحى)، ثم الدوران أسفل الكوبرى والعودة لمحور أنور السادات ثم الدخول يمينا بشارع محمد سالم اتجاه شارع الأهرام.

- على الراغبين فى التوجه إلى (مستشفى الهرم، طريق المريوطية، ميدان الرماية) يتم الدخول لشارع نعمة الله من محور محمد أنور السادات حتى تقاطعه مع شارع الأهرام، ثم الدخول يمينا بشارع الأهرام والدوران والعودة لشارع الأهرام اتجاه المناطق المشار إليها.

- المرور شدد على اتباع التعليمات والالتزام باللوحات واللجان المرورية لتفادى التكدسات.

- تعيين الخدمات المرورية اللازمه بمسار التحويلات لضمان تحقيق السيولة المرورية.