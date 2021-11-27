تعرف على أهم الكنائس والأديرة بمدينة "مانشستر ما قبل التاريخ" فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

مدينة أخميم أو كما يطلق عليها "مانشستر قبل التاريخ" فهى الحضارة على أرض سوهاج وكل مكان فى سوهاج يحوى حكايات من كل العصور؛ فرعونى وقبطى ويونانى ورمانى، ومحافظة سوهاج من المحافظات التى أهتمت بشكل كبير بتلك الحضارات وقدمت اهتماما كبيرا بالحضارة القبطية من خلال المتابعات والتطوير المستمر للأديرة والكنائس والتى هى واحده من أهم المزارات الموجودة بالمحافظة.

"اليوم السابع" يقدم من خلال المعلومات التالية وصفا لتلك الآثار القبطية الموجودة بالمحافظة والتى من أشهرها كنيسة أبو سيفين ودير السيدة العذراء بالديابات ودير الشهداء ودير مارى جرجس ودير الأنبا بسادة ودير الملاك.

ومن أهم الأديرة والتى نتحدث عنها من خلال المعلومات التالية:

1 - دير الأنبا بسادة يرجع تاريخه للقرن الرابع الميلادي ويقع في الضفة الشرقية للنيل بقرية نجع الدير، وكنيسة الأنبا بسادة قائمة داخل أسوار الدير في الجهة الشرقية منه ويعرف هذا الدير لدى أهالي المنطقة بدير الشايب ويمكن الدخول إليه من مدينة أخميم الطريق الشرقي المؤدى إلى نجع حمادي.

2 - كنيسة أبو سيفين القديس أبو السيفين كان ضابطا بالجيش الروماني استشهد سنة 362م وترسم صورته بلباس الجند ممتطيا جوادا شاهرا سيفين فوق رأسه والسيف الثاني رمز الجهاد في سبيل الدين وتقع وسط مدينة أخميم المقامة على تل نسطور والكنيسة قريبة من مركز الشرطة وينخفض مستوى الكنيسة 3 أمتار عن مستوى الشوارع المحيطة، وترجع مبانيها للقرن 16 و17 الميلادى، والمدخل يقع بمنتصف الجدار الشرقي من الممر ويبلغ طول ذلك الجدار 8 مترات وارتفاع 7 مترات، ومن ذلك المدخل نصل إلى درج هابط يؤدي إلى كنيسة أبو سيفين والأنبا أنطونيوس ويتقدم مدخل كنيسة أبو سيفين مستطيلة مسقفة بسقف مسطح يتقدمها ثلاثة عقود نصف مستديرة ممولة على أربع دعامات ومن تلك السقيفة نصل إلى مدخل الكنيسة وهو موجود بمنتصف الجدار الغربي للكنيسة يعلوه عقد نصف دائري، وهو مبني من الطوب المنجور ومنه نصل إلى صحن الكنيسة وهو مساحة مستطيل مقسم إلى ثلاث أجنحة بواسطة ثلاثة أعمدة وعشرة ألياف، كما يوجد بالجهة الجنوبية من الصحن جناح خاص والصحن مغطي بمجموعة قباب نصف مستديرة.

3 - دير مارى جرجس يقع دير مارجرجس الحديدي على الطريق الشرقي بين أخميم ونجع حمادى ويبعد حوالي 15 كم جنوب أخميم، وكان يسمى قديماً دير الحديد للقديسين أولوجيوس وأرسانيوس ثم سمي باسم مارجرجس الشهيد المشهور، وتقع الكنيسة داخل سور مرتفع على ربوة عالية لا يوجد به سوى الكنيسة من طراز كنائس أخميم من القرن 16/17م ذات الثلاث هياكل النصف دائرية وحجرتين جانبيتين وقبة رئيسية في الصحن أمام الهيكل الأوسط وباقي القباب منخفضة، ويوجد تاج عامود قديم داخل الحوائط في الساحة أمام الكنيسة وهو المتبقي من الكنيسة الأثرية التي كانت موجودة في عصر أقدم.

4 - دير السيدة العذراء بالديابات يقع هذا الدير على مسافة 4 كم شرق قرية الحواويش التي تبعد 12 كم جنوب شرق أخميم، ويرجع تاريخه إلى القرن 17 و18 الميلادي، يحيط بالدير سور مربع وتعتبر كنيسة الدير هي المبنى الرئيس بالدير، والكنيسة تشترك مع كنائس أخميم في الطراز، حيث تتكون من ثلاثة هياكل نصف دائرية تزينهما الحنيات، وعلى الجانبين حجرتان عميقتان يوصلان إلى ممر خلف الهياكل يسمى الضفير وصحن الكنيسة يتوسطه أربعة أعمدة مستديرة تحمل القباب وتقع كنيسة القديسة الطاهرة مريم أم النور بالجزء الشرقي من الدير، وتقع كنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولافي الجهة البحرية من الدير.

5 - دير الشهداء وهو بجوار دير العذراء شمالاً ولا يفصلهما عن بعض إلا منطقة الجبابين، ويوجد مدخل خاص إلى باب الدير من الطريق الخلفي الموصل للمشروعات، ويعتبر دير الشهداء الدير الرئيسي في برية أخميم فبعده دير الملاك ودير العذراء وهو مقام على مساحة شاسعة ويشمل: الكنيسة: وبها خمسة هياكل (هيكل للملاك ميخائيل، هيكل للقديس ديسقورس والقديس إسكلابيوس، هيكل للعذراء مريم، هيكل لمارجرجس، هيكل لمارمرقس والأنبا أنطونيوس).



دير الشهداء بأخميم





دير السيدة العذراء بالديابات



دير الملاك بسوهاج