تعرف على أنواع الفيروسات التاجية المختلفة بعد اكتشاف أوميكرون

كتبت إيناس البنا

فيروسات كورونا هي فصيلة من الفيروسات التي تسبب المرض للإنسان والحيوان، تم العثور على سبعة أنواع من التحورات مختلفة في الأشخاص، بما في ذلك المسئولون عن أوبئة السارس وفيروس كورونا وكوفيد 19.

تشير التقارير المبكرة إلى أن الفيروس الجديد أوميكرون Omicron (B.1.1.529) أكثر عدوى من الفيروس المسبب للسارس ولكنه أقل عرضة للتسبب في أعراض حادة، وهناك الكثير الذي نحتاج إلى تعلمه عن فيروس كورونا الجديد.

ما هي أنواع فيروس كورونا؟

وفقًا لتقرير موقع "coronavirusexplained"، فإن فيروسات كورونا هي فصيلة من الفيروسات التي تسبب أمراضًا تنفسية ومعوية للإنسان والحيوان، عادة ما تسبب نزلات برد خفيفة لدى الناس، لكن ظهور وباء المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس) في الصين في 2002-2003 ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) في شبه الجزيرة العربية في عام 2012 يظهر أنها يمكن أن تسبب أيضًا مرضًا شديدًا.

منذ ديسمبر 2019، كان العالم يكافح فيروس كورونا آخر، فيروس كورونا المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة وهو الفيروس المسؤول عن التفشي الحالي لمرض فيروس كورونا، والذي تم تحديده لأول مرة في ووهان ، الصين ، بعد تقارير عن التهاب رئوي خطير.

ما هو المختلف في فيروس كورونا الجديد؟

يرتبط فيروس كورونا الجديد ارتباطًا وثيقًا بمجموعة من فيروسات السارس الموجودة في البشر والخفافيش والبانجولين.

على الرغم من وجود العديد من أوجه التشابه بين فيروس كورونا الجديد والفيروس الذي تسبب في وباء السارس، إلا أن هناك أيضًا اختلافات ناتجة عن التغيرات في جينوماتهم.

يتضمن ذلك كيفية انتقالها من فرد إلى آخر، والأعراض المختلفة لفيروسات كورونا، تشير التقارير المبكرة إلى أن الفيروس التاجي الجديد أكثر عدوى من الفيروس الذي تسبب في السارس ولكنه أقل عرضة للتسبب في مرض خطير.

كم عدد تحورات كورونا الموجودة في البشر؟

حتى الآن تم تحديد سبعة تحورات لكورونا أربعة منهم مشتركون، ويسبب عادةً أمراضًا تنفسية خفيفة فقط لدى البالغين الأصحاء ومع ذلك، فهي تساهم في ثلث حالات عدوى البرد الشائعة ، وفي الأشخاص المعرضين لخطر أكبر والذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة ، يمكن أن تسبب أمراضًا تهدد الحياة على المدى الطويل.

يُعتقد أن جميع فيروسات كورونا البشرية السبعة ربما تكون قد انتقلت إلى البشر من حيوانات أخرى، من المحتمل أن تكون أسباب الإصابة بفيروس كورونا والسارس وكوفيد 19 قد نشأت من الخفافيش من المحتمل أن يكون نقل تحور كورونا الجديد أوميكرون الجديد من الأنواع المضيفة الأصلية إلى البشر قد اشتمل على أنواع حيوانية أخرى، مثل البنغول، كمضيف وسيط.