تسليم "محطة النقطة الوسيطة" بديرب نجم فى الشرقية للتخلص الآمن من المخلفات

الشرقية - إيمان مهنى

كشفت صلاح سالم رئيس مدينة ديرب نجم بالشرقية، تفاصيل تسليم مشروع محطة النقطة الوسيطة، والتى من المقرر أن تستقبل 100 طن يوميا من القمامة، ذلك ضمن خطة الحكومية للمنظومة الجديدة للمخلفات .

وأوضح رئيس المدينة، أن المشروع يضم محطة مقامة على مساحة 4100 م2 وهى عبارة عن منشأ مؤمن بسور مبانى طوب ذات هيكل خرسانى وتحتوى المحطة على سور بكامل محيط المحطة من الخرسانة المسلحة والمبانى بطول 260م2 ليشتمل الضلع الموازى للشارع على 3 بوابات رئيسية بعرض 8م لدخول وخروج الشاحنات بالاضافة الى بوابة خروج وطوارئ عرض 10م بالإضافة إلى رامب صعود ونزول للشاحنات الصغيرة بطول 40م وعرض 8م، ومنصة تفريغ بمساحة 200م3 وبارتفاع 4.5م

وأيضا 2 قادوس تحميل وخزان صرف صحى سعة 60م3 ، خزان مياه ومكافحة حريق سعة 70م3 ، ميزان بسكول لوزن مخلفات المحطة، غرفة القياس والتحكم بميزان البسكول، مبنى امن وحراسة، ورشة، موقف شاحنات أسفل منصة التشغيل ، غرفة إدارة، مصلى، 2 دورة مياه، شبكة انذار حريق و تليفونات وكمبيوتر ومعلومات 10 أعمدة إنارة خارجية مزودين ب 2 كشاف بطاقة 200 وات .

بالإضافة إلى نقاط استقبال المفروزات أو المخلفات الإلكترونية، وكذلك منطقة تفتيش الشاحنات و مكان خدمات للعاملين ومناطق سير للمشاة معزولة عن مسارات المعدات والسيارات، والمحطة بها مصدر مياه دائم للغسيل ونظافة المعدات التى تعمل داخل الموقع ومكان لتخزين الحاويات، بالإضافة إلى ورشة/ مكان إصلاح للقيام بإجراءات الصيانة والفحص الدورى للمعدات المستخدمة بالموقع ، يوجد بالمحطة 4 سيارة رأس جرار مزودة بنصف مقطورة قلاب خلفى سعة 40 م3 ولودر ومولد كهرباء بالإضافة إلى محطة غسيل السيارات وتتسع المحطة لاستقبال ما يقرب من 100 طن يومياً.

وأشار إلى انه جارى استلام المحطة الوسيطة، بواسطة لجنه مكبرة من وزارة "التنمية المحلية و البيئة ، الدفاع و الهيئة العربية التصنيع" ، فى اطار عقد الاتفاق الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات ، والذى يتضمن إنشاء محطة وسيطة ثابتة بديرب نجم.

يذكر انه بدأ العمل فى أول يناير 2021 ، ليستغرق 10 أشهر عمل بتكلفة 28 مليون جنيها تقريبا .