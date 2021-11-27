تخصيص 314 ألف جنيه من صندوق التكافل الاجتماعي لعلاج طلاب جامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

اجتمع مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي بجامعة سوهاج، برئاسة الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور كريم مصلح صالح عميد كلية الآداب، الدكتور محمد عبد الحفيظ عميد كلية الزراعة، وصبري محمد إبراهيم مدير عام رعاية الشباب وأمين الصندوق، ومحمد حمودة مدير إدارة التكافل الإجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، وذلك بقاعة مجلس النواب بمقر الجامعة القديم.

وكان قد وجه الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، بضرورة تحقيق الضمان الإجتماعي للطلاب بصور مختلفة من تأمين ورعاية اجتماعية، بالإضافة إلى تقديم كافة الخدمات الطلابية، والعمل على حل المشكلات التي تواجه الطلاب وتحول بينهم وبين الاستمرار في دراستهم بسبب العجز المالى، مؤكداً على الدور الهام لصندوق التكافل الاجتماعي، والذي يساعد بشكل كبير الطلاب فى الحصول على أحقيتهم في فرص متكافئة مع أقرانهم في التعليم، الملبس، المسكن والعلاج.

ومن جانبه أوضح الدكتور عبد الناصر يس، أن الاجتماع ناقش عدة قرارات منها، الموافقة على إجراء عملية زرع كبد لطالب بكلية الطب ومساعدته بمبلغ مئتان ألف جنيه، وأيضاً شراء عدد 2 سماعة لطالب بتكلفة 14 ألف، وكذلك استكمال علاج طالب بمبلغ 100 ألف جنيه.

وأضاف صبري إبراهيم، أنه خلال الاجتماع تم الموافقة على إقامة معرض الملابس الجاهزة بمبلغ 400 ألف جنيها، والذي يقام سنوياً لخدمة طلبة وطالبات الجامعة، من أجل توفير الملابس الجاهزة بأسعار مخفضة ومدعمة.

وأشار محمد حمودة، إلى أن مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي وافق على صرف إعانة من صندوق التأمين ضد الحوادث لعدد 2 من الطلاب المتوفين.