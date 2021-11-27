تحرير 138مخالفة بالمخابز البلدية فى حملات تموينية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نتائج وجهود الحملات التفتيشية التي نفذتها أجهزة مديرية التموين في الفترة من 21 إلى 27 نوفمبر الجاري "بالتعاون مع الجهات المعنية على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه بوكيل الوزارة وصفي عبد الله، والذي استعرض نتائج وجهود الحملات الرقابية التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، وأسفرت عن تحرير 138مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، بواقع 10محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ،و 30محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، و 29 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، 28محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين،و6محاضر للتصرف في 23 أجولة دقيق ،و 26 محضر لعدم صرف بون للمواطنين، و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس،و 6 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، فيما بلغ إجمالي المخابز البلدية التي تعمل بالغاز إلى 282 ضمن المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعى.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف تقوم أجهزة المديرية بالمرور اليومي على المطاحن للوقوف على الوارد والمنصرف وأرصدة الدقيق والأقماح ومتابعة المنصرف للمخابز البلدية وسحب العيينات وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية، وقد صدر القرار الوزاري رقم 186 بتوريد محصول القمح المنتج محلياً لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختيارياً ،حيث يبدأ موسم التوريد 15 أبريل القادم وحتى 15 يوليو القادم ، وذلك لجميع الأصناف المنصرفة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل بدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط،إذ تقوم المديرية بإجراء الترتيبات اللازمة والإشراف على مواقع التخزين المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة وكذلك تشكيل اللجان الخاصة بالاستلام برئاسة المديرية بمواقع الاستلام على مستوى المحافظة، المنوط بها الاستلام والتخزين طبقاً للمواصفات المحددة.

وتابع البيان : فيما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 100 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 5مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار المواد التموينية،و4مخالفات لبدالين تموينيين للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد في مواعيد العمل وعدم صرف بون بالمقررات التموينية، و 3مخالفات لعدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بالخلو من الأمراض المعدية.