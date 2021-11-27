اليوم السابع
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تجديد حبس عاطل بتهمة النصب على مواطنين فى الإسكندرية

السبت، 27 نوفمبر 2021 11:15 م
تجديد حبس عاطل بتهمة النصب على مواطنين فى الإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت نيابة المنتزة أول بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على أموالهم بحجة استثمارها فى تجارة الحديد والصلب، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المجني عليهم وتحديد باقي ضحايا المتهم.
 
تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود بلاغ من شخص مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزة، و4 آخرين بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الحديد والصلب مقابل فائدة شهرية، ولقد قام المذكور بسداد الفائدة لفترة ثم توقف عن سدادها وامتنع عن رد أصول المبالغ المالية إليهم بالمخالفة للقانون.
 
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ووجود آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهدافه وألقى القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.
 

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