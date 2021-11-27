تأهب حول العالم بعد انتشار متغير "أوميكرون" المقلق.. حظر سفر وقيود جديدة

كتبت رباب فتحى

قال أنتوني فاوتشى، كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض، إنه "لا يوجد مؤشر" على أن البديل الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" الذي اكتشف في جنوب إفريقيا قد وصل إلى الولايات المتحدة، بينما قالت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن - إلى جانب حكومات المملكة المتحدة وكندا وأستراليا - إنها ستقيد السفر من جنوب إفريقيا وسبع دول أخرى في الجنوب الإفريقى ، بدءًا من يوم الاثنين.

فى بيان من نانتوكيت، الجزيرة الواقعة قبالة ماساتشوستس التي كان الرئيس يقضي فيها عطلة عيد الشكر، قال بايدن: "هذا الصباح أطلعني كبير المستشارين الطبيين ، الدكتور أنتونى فاوتشى، وأعضاء فريق استجابة كورونا حول أوميكرون المتغير الذي ينتشر عبر جنوب إفريقيا كإجراء احترازى إلى أن نحصل على مزيد من المعلومات، أطلب قيودًا إضافية على السفر الجوي من جنوب إفريقيا وسبع دول أخرى، ستدخل هذه القيود الجديدة حيز التنفيذ يوم الاثنين.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن مسئول لم تذكر اسمه قوله إن القيود فُرضت "بدافع الحذر الشديد"، سيتم تطبيقهم على المسافرين من جنوب إفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق وملاوي ولكن ليس على مواطني الولايات المتحدة أو المقيمين الدائمين.

وتحركت بلدان أخرى بسرعة لسن قيود السفر بسبب مخاوف مختلفة. حظرت بريطانيا الرحلات الجوية من جنوب إفريقيا وناميبيا وليسوتو وبوتسوانا وإسواتيني وزيمبابوي. ووافقت دول الاتحاد الأوروبي على فرض قيود على السفر من جنوب إفريقيا وبوتسوانا وإسواتيني وليسوتو وموزمبيق وناميبيا وزيمبابوي. كما قيدت سنغافورة واليابان وتايلاند السفر.

تحظر كندا المسافرين الأجانب إلى البلاد من سبع دول أفريقية ، وأعلنت أستراليا إجراءات مماثلة.

وأعطت منظمة الصحة العالمية المتغير B.1.1.529 اسم "أوميكرون"، وقالت إن مجموعة استشارية أوصت بضرورة تصنيفه على أنه "مثيرة للقلق". وقالت منظمة الصحة العالمية أيضًا إن الأدلة الأولية تشير إلى أن البديل يحمل "خطرًا أعلى لإعادة الإصابة بالعدوى من المتغيرات الأخرى المثيرة للقلق".

وأعرب بعض مسئولي الصحة عن قلقهم بشأن ما إذا كانت اللقاحات الحالية يمكن أن تحمي من المتغير الجديد.

ويحتوي المتغير الجديد على أكثر من 30 طفرة على "البروتين الشائك" الخاص بالفيروس ، والذي يقوم الفيروس من خلاله بفتح الخلايا، أي أكثر من ضعف عدد طفرات البروتين الشائك التي يحملها متغير دلتا شديد القابلية للانتقال. وقد أثار ذلك مخاوف من أن الأجسام المضادة من التطعيم أو العدوى السابقة قد لا تكون متطابقة بشكل جيد ، وبالتالي تصبح أقل حماية.