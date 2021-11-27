بينادى على زباينه بـ3 لغات.. كمال مرشد سياحى والمهنة بائع سمك بسوق قنا (فيديو)

قنا - صابر سعيد

قدم "اليوم السابع" بثا مباشر مع كمال محمد، مرشد سياحي منذ 12 عاما، ويعمل بائعا للأسماك في حلقة السمك بمدينة قنا بالوراثة.

وقال كمال محمد إنه تخرج فى كلية الآداب قسم الآثار ثم استكمل دراسته وحصل على دبلومة فى الإرشاد، وبدأ في العمل بمجال السياحة منذ عام 2007 وسافر إلى دول أوروبية.

وأوضح محمد أنه ما زال يعمل في مجال السياحة والإرشاد، حيث حصل على رخصة مزاولة الترجمة بالدنماركية وهو من ضمن 15 مرشدا فقط على مستوى مصر، كما يجيد التحدث بالألمانية والإنجليزية.

وأشار كمال محمد إلى أن هناك فارقا في التعامل بين المجال السياحي والسوق، ولكنه استطاع أن يتأقلم على العمل في مجال بيع الأسماك الذى زاوله منذ سنوات مع والده قبل الدراسة الجامعية، وهى التى تساعده على تحسين الدخل.

وأضاف محمد أن حدث افتتاح طريق الكباش حدثا عالميا يساعد على الترويج السياحي بشكل كبير لمصر ويجذب السائحين لها، لاسيما بعد النقل التليفزيوني للحدث من قنوات عديدة.