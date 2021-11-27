بيطرى بنها تحصل على المركز الأول بجائزة التميز بالنشر الدولى بالمجلس الأعلى للجامعات

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، تكريم كلية الطب البيطرى بالجامعة من قبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لحصولها على المركز الأول في مجال Pharmacology & Toxicology، ضمن التميز بالنشر الدولي بالمجلس الأعلى للجامعات لتكريم المراكز الأولى للتميز البحثي في 14 مجال علمي مختلف.

وأوضح أنه تسلمت الجائزة الدكتورة أماني عبدالرحمن عباس عميد الكلية، جاء ذلك بحضور كل من دكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ودكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، ودكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني والمشرف العام على بنك المعرفة المصري.

وفي هذا السياق تقدمت الدكتورة أماني عبدالرحمن عباس عميد الكلية بخالص التهنئة لجميع الباحثين منسوبي الكلية الذين شاركوا في تحقيق هذا الإنجاز، مطالبة ببذل مزيد من الجهد والابتكار للحصول على مراكز متقدمة للكلية والجامعة خلال المرحلة المقبلة.