اليوم السابع
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بيرسم بالنار والشاي والعسل .. إبراهيم يبدع رسومات لن تتخيلها.. لايف

السبت، 27 نوفمبر 2021 12:42 م
بيرسم بالنار والشاي والعسل .. إبراهيم يبدع رسومات لن تتخيلها.. لايف إبراهيم أبو مبارك شاب يرسم بالنار والملح والشاي
كفر الشيخ- محمد سليمان

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رصدت عدسة "اليوم السابع"، براعة شاب فى الرسم مستخدما النار والشاي والملح والرمال وأعواد الكبريت والأسلاك الكهربائية والفاكهة والقهوة، والنحت على سن القلم، وبالدم، وقصاص المجلات، ليخرج رسومات متعددة في شكل ابداعي متميز.

قال إبراهيم أبو مبارك، طالب بالفرقة الثالثة كلية لغة عربية جامعة المنصورة، إنه اكتشف موهبته منذ 3 سنوات فقط، والبداية عندما رأى رسمه كارتون فأراد رسمها وبالفعل رسمها وبدأ يكتشف أن له موهبه ، فسعى لتنميتها.

وأضاف أبو مبارك، أنه بدأ الرسم بالرصاص والفحم فرسم شخصيات متعددة منهم كريم عبدالعزيز وتامر حسني وأحمد حلمي ومنى زكي، واسامه غانم، وعدد من الممثلين الأجانب ،وبعدها استخدم أدوات جديدة ومنها بري الأقلام والنحت على سن القلم، واستخدم الشاي والعسل والنار.

وقال أبو مبارك، أقيم له معرض بقصر ثقافة مطوبس، ويتمنى أن يجد الدعم لإقامة معرض له لعرض كل رسوماته بكل الأدوات التي استخدمها بداية من الرسم بالفحم والرصاص حتى الرسم بالنار، فرسم محمد صلاح والشيخ الشعراوي، وأحمد حلمي، والشهيد أحمد المنسي، وعدد من الشخصيات العالمية ، إضافة للمسجد الأقصى، وعصافير بالألوان والدب وغيرها من الطيور والحيوانات.

إبراهيم أبو مبارك شاب يرسم بالنار والملح والشاي
إبراهيم أبو مبارك شاب يرسم بالنار والملح والشاي

 


كفر الشيخ

الرسم بالنار

الشيخ الشعراوي

مطوبس

الفحم

شخبيات عالمية

محمد صلاح

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