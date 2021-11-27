"بيخبط على البيوت ودبح حمار".. شهود العيان يسردون جرائم مهتز نفسيا بقنا

كتب عبد الله محمود

قال شهود عيان في قنا، إنهم عانوا لعدة أيام من شخص "غير متزن عقلياً"، لذبحه حمارًا في الشارع أمام المارة، وتكسيره كاميرات المراقبة الخاصة بالمواطنين، فضلًا عن اعتياده الطرق على أبواب المواطنين ليلًا، حتى تم ضبطه.

وكشفت أجهزة الأمن، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بشأن قيام أحد الأشخاص بذبح دابة "حمار" بالطريق العام فى قنا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول بعض الصورعلى موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بشأن قيام أحد الأشخاص بذبح دابة "حمار" بالطريق العام بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة نقادة، وقيامه بتكسير وإحداث تلفيات بكاميرا مراقبة خاصة بأحد الأهالى مثبتة بالطريق، وأنه دائم القرع على أبواب الأهالى ومحاولة تكسيرها والتعرض للمواطنين.

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة المركز)، وأنه قام بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه منذ حوالى أسبوع، وأن الدابة ملك خاله.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتبين أنه "غير متزن عقلياً"، واعتياده الإتيان بأفعال مماثلة فى أوساط المواطنين بالقرية محل مسكنه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استدعاء أسرته لسؤالهم.