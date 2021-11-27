اليوم السابع
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السبت، 27 نوفمبر 2021 01:21 م
أكرم القصاص
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بعد نوة المكنسة العنيفة.. الإسكندرية تستعد لنوة قاسم ولسه فيه 16 غيرها.. لايف

السبت، 27 نوفمبر 2021 01:20 م
بعد نوة المكنسة العنيفة.. الإسكندرية تستعد لنوة قاسم ولسه فيه 16 غيرها.. لايف حالة الطقس بالإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أجرى اليوم السابع بثا مباشرا من كورنيش محافظة الإسكندرية اليوم السبت، حيث تشهد حالة الطقس استقرارا كبيرا وارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة وهدوءا فى حركة الأمواج، وذلك قبل بداية نوة قاسم التى ستبدأ فى بداية شهر ديسمبر.

ويتوقع خبراء الأرصاد، استمرار استقرار الطقس حتى بداية شهر ديسمبر الجارى.



واستعدت محافظة الإسكندرية لموسم سقوط الأمطار، بعد نوة المكنسة العنيفة، بتنظيف كافة شنايش المحافظة وخاصة البؤر التى تتراكم فيها الأمطار باستمرار، منها نفق المندرة وكليوباترا وسيدى بشر ومنطقة جناكليس بطريق الحرية، منعا لتراكم الأمطار وتعطيل حركة المرور.


 

الطقس على شواطئ الإسكندرية
الطقس على شواطئ الإسكندرية

 

حالة الطقس بالإسكندرية
حالة الطقس بالإسكندرية

 

 

حالة الطقس على كورنيس الإسكندرية
حالة الطقس على كورنيس الإسكندرية

 

 

طقس الإسكندرية الأن
طقس الإسكندرية الأن

 

 

طقس الإسكندرية
طقس الإسكندرية

 

 

كورنيش الإسكندرية
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