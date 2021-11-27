بدء ذبح دفعة جديدة من الدواجن بالمجزر الآلى بقنا وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة

صابر سعيد

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن البدء فى ذبح دفعة جديدة من الدواجن بواقع 50 ألف دجاجة تم تربيتها في عنابر التسمين بمشروعات الأمن الغذائى بمنطقة المعنا، موضحا أنه سوف يتم طرح الدواجن ومنتجاتها بمنافذ المحافظة المنتشرة بكافة مراكز ومدن المحافظة، بأسعار مخفضة وتنافسية عن مثيلتها في السوق المحلي.

وأشار محافظ قنا، إلى أن المنتجات تشمل "دواجن مجمدة وطازجة ، فيليه ك، وذلك فى إطار حرص المحافظة على توفير غذاء صحى وآمن للمواطنين.

وأكد الداودى، أن المحافظة تحرص على استمرار دورة الإنتاج، حيث يتم شراء كتاكيت صغيرة تمهيدا لتربيتها وتسمينها عقب انتهاء كل دورة تربية، لضمان ضخ منتجات اللحوم البيضاء إلى السوق المحلي بما يسهم في الحد من ارتفاع الأسعار.