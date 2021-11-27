بث مباشر.. السياح يستمتعون برحلات البالون الطائر بالأقصر بعد ظهوره بحفل الكباش

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت سماء البر الغربي بالأقصر، اليوم السبت، تحليق رحلات البالون لـ16 شركة تعمل بالمجال فى سماء المحافظة، وأقلت على متنها عشرات السائحين من حول العالم، وذلك بعد توقفها يومي الخميس والجمعة خلال احتفالية افتتاح طريق الكباش العالمية.

ومن جانبه، قال الكابتن طيار أحمد عبود ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بمصر، إن رحلات البالون عادت بصورة طبيعية اليوم السبت، وأقلعت رحلات كافة الركات بصورة مميزة وسط أجواء مبهجة بين السائحين.

وأضاف أحمد عبود، لليوم السابع، أنه تعد رحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة فى العالم، والأقصر هى المحافظة السياحية الوحيدة التى تشتهر بهذه الرياضة للعديد من الأسباب منها الطقس المعتدل، وجود مطار خاص بالبالون الطائر، مما حدا لتحويل الاقصر لواحدة من اهم المناطق التى تحتضن هذه الرياضة واحتلالها المركز الثالث عالميا فى ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر.