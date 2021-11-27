بالأسماء.. "الإسكندرية الأزهرية" تعلن نتيجة مسابقات ألعاب القوى بنين

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية تحت رعاية الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية، والشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي، وعلاء العريان الوكيل الثقافي، نتائج مسابقات ألعاب القوى للبنين.

وكانت النتائج كالتالي: أولًا: الوثب الطويل: فاز بالمركز الأول الطالب محمد عبدالقادر سعد من معهد برج العرب، وفاز بالمركز الثاني الطالب أحمد إبراهيم حليم من معهد المدينة المنورة، وفاز بالمركز الثالث الطالب ماهر السيد محمد من معهد الإمام أبو العزائم، وفاز بالمركز الرابع الطالب أحمد محمد عبدالحي من معهد الإمام أبو العزائم، وفاز بالمركز الخامس الطالب السيد محمد السيد من معهد برج العرب.

ثانيًا: العدو 100 متر: فاز بالمركز الأول الطالب فداء الدين حسن محمد من معهد الإسكندرية، وفاز بالمركز الثاني الطالب سامي شريف سامي من عهد الصادق الأمين، ، وفاز بالمركز الثالث الطالب عمرو عيد سلطان من معهد برج العرب، ، وفاز بالمركز الرابع الطالب زياد أحمد ربيع من معهد سموحة النموذجي، ، وفاز بالمركز الخامس الطالب أحمد محسن السعيد من معهد القويري.

ثالثًا: عدو 400 متر:فاز بالمركز الأول الطالب صلاح الدين عادل من معهد الورديان، وفاز بالمركز الثاني الطالب محمد رضا سمير من معهد الشيخ محمود أبو العيون، والمركز الثالث الطالب أيمن سعد محمد من معهد أبو العزائم، وبالمركز الثالث مكرر الطالب أيمن علاء الدين من معهد القويري، وبالمركز الخامس الطالب أحمد إبراهيم حليم من معهد المدينة المنورة.

رابعًا: العدو 800 متر: فاز بالمركز الأول الطالب أحمد عبداللطيف من معهد الإسكندرية، وفاز بالمركز الثاني الطالب عبدالرحمن محمد صالح من معهد الإمام أبو العزائم، والمركز الثالث الطالب محمد عبدالقادر سعد من معهد برج العرب، وبالمركز الرابع الطالب عمرو عيد سلطان من معهد برج العرب، وبالمركز الخامس الطالب محمد محمد مصطفى من معهد الورديان.

خامسًا: العدو 4 * 100: فاز بالمركز الأول معهد برج العرب، وفاز بالمركز الثاني معهد أبو العزائم، وبالمركز الثالث معهد الصادق الأمين، وبالمركز الرابع معهد سموحة النموذجي، وبالمركز الخامس معهد أبوقير.