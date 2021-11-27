انطلاق امتحانات الميد تيرم بآثار القاهرة بنظام البابل شيت اليوم

كتب محمد صبحى

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة عن انطلاق امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول الميد تيرم اليوم السبت بالكلية، مشيرا إلى أن الاختبارات ستكون لمدة أسبوع وبنظام البابل شيت.

وأضاف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار فى تصريح لـ"اليوم السابع " أن الكلية أنهت كافة الاستعدادات اللوجيستية الخاصة بامتحانات الميد تيرم، من حيث تجهيز القاعات ومراعاة إجراءات الوقاية من كورونا وتحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب فى الامتحانات والتشديد على ارتداء الكمامة.

وتابع عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة أن نظام امتحانات البابل شيت يمكن تصحيحه الكترونيا فور الانتهاء منه، مؤكدا أن عمليات الكنترول ستكون بالتزامن مع الامتحانات بمعنى أنه سيتم تصحيح المادة فى نفس اليوم.