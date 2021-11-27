اليوم السابع
Ads
السبت، 27 نوفمبر 2021 02:43 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

انطلاق امتحانات الميد تيرم بآثار القاهرة بنظام البابل شيت اليوم

السبت، 27 نوفمبر 2021 02:00 ص
انطلاق امتحانات الميد تيرم بآثار القاهرة بنظام البابل شيت اليوم جامعه القاهرة - أرشيفية
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة عن انطلاق امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول الميد تيرم اليوم السبت بالكلية، مشيرا إلى أن الاختبارات ستكون لمدة أسبوع وبنظام البابل شيت.
 
 
وأضاف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار فى تصريح لـ"اليوم السابع " أن الكلية أنهت كافة الاستعدادات اللوجيستية الخاصة بامتحانات الميد تيرم، من حيث تجهيز القاعات ومراعاة إجراءات الوقاية من كورونا وتحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب فى الامتحانات والتشديد على ارتداء الكمامة.
 
 
وتابع عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة أن نظام امتحانات البابل شيت يمكن تصحيحه الكترونيا فور الانتهاء منه، مؤكدا أن عمليات الكنترول ستكون بالتزامن مع الامتحانات بمعنى أنه سيتم تصحيح المادة فى نفس اليوم.

آثار القاهرة

امتحانات الميد تيرم

اخبار مصر

التعليم العالى

جامعة القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تجارة القاهرة تختتم اليوم امتحانات الميد تيرم وبدء التصحيح بالكنترولات

الخميس، 25 نوفمبر 2021 03:00 ص

عميد آداب القاهرة: إعلان نتائج امتحانات الميد تيرم الأسبوع المقبل

الأحد، 21 نوفمبر 2021 07:00 ص

لا تعليق للدراسة بجامعة بورسعيد.. وانتظام امتحانات الميد تيرم وفق الجداول

الأحد، 21 نوفمبر 2021 02:55 ص

انتظام الدراسة بجامعتى القاهرة وحلوان غدا.. رئيس جامعة حلوان ولن يتم اصدار أى قرار بتعطيلها حتى الآن.. وجامعة القاهرة تؤكد انتظام الدراسة بجميع كليات واستمرار عقد امتحانات الميد تيرم

السبت، 20 نوفمبر 2021 10:55 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة