انطلاق الملتقى العربى الثانى بكلية التجارة جامعة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت كلية التجارة جامعة الإسكندرية الملتقى العربى الثانى بعنوان "دور الصكوك السيادية للتنمية في ضوء رؤية مصر 2030" اليوم السبت بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية التجارة .

وناقش المؤتمر الوصول الى التوصيات اللازمة للحصول على أقصى استفادة من دور الصكوك السيادية ويحاضر فيها الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية ، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية ، وخبراء الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الإسكندرية.

حضر اللقاء الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور السيد الصيفى عميد الكلية والدكتور أيمن أحمد شتيوى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب و الدكتور علاء الدين الغرباوى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية السابق وعميد الكلية السابق و الدكتور ناصر الهتلان القحطانى . مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية . و الدكتور محمد البلتاجى - رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي و الدكتور محمد باغة - كلية التجارة جامعة قناة السويس.