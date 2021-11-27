اليونيسف تحتفل باليوم العالمى والوطنى للطفل بحضور دنيا سمير غانم

كتب سيد الخلفاوى

نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وبالشراكة مع يونيسف، فعالية تثقيفية مبهجة للأطفال في إحدى المدن الترفيهية بالقاهرة، بتمويل من مكتب السكان واللاجئين والهجرة للولايات المتحدة، وشاركت فى الفاعلية الفنانة دنيا سمير غانم، سفيرة النوايا الحسنة ليونيسف في مصر.

وتأتى هذه المناسبة في إطار الاحتفال باليوم العالمي والوطني للطفل، الذي يتوافق أيضًا مع تاريخ التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في نوفمبر 1989، وشارك في الاحتفالية ما يقرب من ثلاثمائة طفل، من المصريين واللاجئين والمهاجرين.

واستمتع الأطفال بنشاطات تعزز الإدماج بينهم على اختلاف خلفياتهم وانتمائاتهم، وتراوحت أعمار الأطفال المشاركين ما بين الخامسة والرابعة عشر.

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوجد في مصر 39.6 مليون طفل (أقل من 18 سنة) بينما يقدر عدد المراهقين والشباب (من سن 10 إلى 24 سنة) بـ 27.6 مليون نسمة .

ويلهمنا اليوم العالمي للطفل بتأكيد التزام كل منا بمناصرة حقوق الطفل وتعزيزها، وترجمتها إلى أفعال لبناء عالم أفضل للأطفال.

وقال جيرمى هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر: "يسعدني أن احتفل مع الأطفال بيومهم العالمي والوطني، وهو فرصة لنا جميعًا لنجدد التزامنا بالوفاء بدورنا، والاضطلاع بمسؤولياتنا المشتركة نحو العمل على توفير حياة كريمة وآمنة لجميع الأطفال، الفتيات والفتيان على حد سواء."

وأضاف جيريمي هوبكنز قائلًا: "أود أن أتقدم بخالص الشكر لشركاء يونيسف مصر على دعمهم، وللفنانة دنيا سمير غانم، سفيرة النوايا الحسنة ليونيسف، على حرصها على إعلاء حقوق الأطفال، فمشاركتها في احتفالية اليوم، تساعدنا، بالتأكيد، على رسم البسمة على وجوه الأطفال وتعزيز رسائل الإنصاف والمشاركة للأطفال الأكثر احتياجاً."

وقالت الفنانة دنيا سمير غانم، سفيرة النوايا الحسنة ليونيسف: "مسؤوليتنا جميعًا أن نتيح الفرص لكل الأطفال، وأن يعيشوا طفولة آمنة وسعيدة؛ من حقهم أن يتعلموا وأن يلعبوا وأن يحصلوا على المهارات الحياتية اللازمة لتمكينهم من تحقيق حاضر ومستقبل أفضل."