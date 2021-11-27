اليوم السابع: استراتيجية مصرية للسوق الأفريقي

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: استراتيجية مصرية للسوق الأفريقي.



واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا: عقب تسلم رئاسة الكوميسا.. استراتيجية مصرية للسوق الأفريقي.. الحكومة تتحمل 80 %دعما لشحن المنتجات المصرية.. وتعزيز دور الشركات المتوسطة فى ملف التصدير.. خطة القاهرة فى أفريقيا تمتد حتى عام 2025.. تدشين منتجات معينة بالقطاع الهندسى للسوق الأفريقى.. والتفعيل الأمثل لبنود الاتفاقيات للسماح لنفاذ الصادرات



الرئيس السيسى يوجه بالتنسيق بين كل الجهات المعنية لدراسة منظومة إنتاج الأسمدة.. الرئيس يؤكد على أهمية ضمان إتاحة الأسمدة للسوق المحلى ولتلبية التوجه الاستراتيجي للدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية فى مصر بالتوسع فى المشروعات القومية العملاقة لاستصلاح الأراضي الصحراوية

الحكومة تنفى إيقاف صرف حوافز ومكافآت المعلمين فى نظام التعليم الجديد



اليوم.. انطلاق انتخابات الاتحادات الطالبية بالجامعات.. "التعليم العالى": الحصول على تطعيم كورونا شرط التصويت.. 938 مرشحا بجامعة القاهرة.. و400 طالبة ينافسن فى جامعة حلوان

ضخم بوابة سياسية متخصصة فى أخبار البرلمان.. موقع برلماني ينطلق فى

ثوبه الجديد



أبطال ملحمة إحياء طريق الكباش: الافتتاح لحظة تاريخية كنا ننتظرها.. وفخورون بالعمل فى المشروع

"الصحة": لم نرصد أى وجود للمتحور الجديد.. مصر تتابع على مدار الساعة الوضع الوبائى لـ"أوميكرون" المقلق



"مدبولى" يوجه بتقديم الدعم الكامل لمشروعات الشركات الناشئة.. رئيس الوزراء يتفقد مشروعات شباب رواد الأعمال وممثلى الشركات الناشئة بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.. وعبدالوهاب: الهيئة تحرص على توسيع دائرة أعمالهم فى كل المحافظات كنقطة البداية لانطلاق شركاتهم إقليميا ودوليا

»التعليم«: امتحان ديسمبر للصف الرابع الابتدائى يقيس نتائج التطوير للوقوف على نقاط القوة والضعف لدى الطالب.. نقل الطالب من ثقافة الامتحانات والدرجات للتعلم والمعرفة لبناء الشخصية.. والمناهج امتداد لسلسلة المقررات بالنظام الجديد



»المالية«: بدء تنفيذ "الإيصال الإلكترونى" فى أماكن البيع للمستهلكين أول إبريل



