اليابان تشدد ضوابط الرقابة الحدودية على 6 دول إفريقية مع ظهور متحور "أوميكرون"

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قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، إن بلاده ستعزز ضوابطها الحدودية لجميع الوافدين - اليابانيين والأجانب - القادمين من جنوب إفريقيا وخمس دول إفريقية أخرى، ابتداء من اليوم السبت، وذلك إثر ظهور متحور جديد من فيروس "كورونا".



وأضاف ماتسونو، في مؤتمر صحفي حسبما ذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية اليوم "السبت" - أنه سيتعين على الأشخاص الذين ذهبوا مؤخرا إلى بوتسوانا أو إيسواتيني أو ليسوتو أو ناميبيا أو جنوب إفريقيا أو زيمبابوي، قضاء 10 أيام في منشأة مخصصة من قبل الحكومة عند وصولهم، وهي الفترة الأطول في فئة الحجر الصحي في البلاد.



وأوضح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، أنه مع احتمال أن يكون المتحور الجديد المعروف باسم "أوميكرون"، أكثر عدوى وقد يشكل تهديدا لفعالية اللقاحات، تتخذ اليابان أعلى مستوى من الاحتياطات