اليوم السابع
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الولايات المتحدة تُعلق على تصريحات زيلينسكى بشأن انقلاب متوقع فى أوكرانيا

السبت، 27 نوفمبر 2021 05:00 ص
الولايات المتحدة تُعلق على تصريحات زيلينسكى بشأن انقلاب متوقع فى أوكرانيا فلاديمير زيلينسكى
كتب محمد جمال

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ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تعمل على جمع "معلومات إضافية" فى ظل تصريحات الرئيس الأوكرانى، فلاديمير زيلينسكى، حول استعدادات لانقلاب عسكري ضده في البلاد، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وقالت كارين دونفريد، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا، خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس الجمعة: "يمكنني أن أؤكد لكم أننا مطلعون على التصريحات الصادرة هذا الصباح، نحن على اتصال مع الحكومة الأوكرانية بهدف مواصلة بحث الموضوع ونعمل على الحصول على معلومات إضافية"

وأوضحت دونفريد أن تعليقات زيلينسكي يمكن أن تمثل أحد الموضوعات التي سيتم بحثها على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الناتو في ريغا يوم 30 نوفمبر.

وسبق أن قال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفى، إنه تلقى معلومات تفيد بأن هناك استعدادات جارية في أوكرانيا لتنفيذ انقلاب على السلطة يوم 1 ديسمبر بمحاولات إشراك رجل الأعمال، رينات أحمدوف، في العملية.

وأضاف أنه من المخطط لتخصيص نحو مليار دولار لتنفيذ الانقلاب لكنه لم يوضح الطرف الذي يقف وراء ذلك.

 


فلاديمير زيلينسكى

أوكرانيا

أمريكا

انقلاب أوكرانيا

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