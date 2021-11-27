اليوم السابع
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السبت، 27 نوفمبر 2021 03:21 م
أكرم القصاص
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النمسا تفتح تحقيقات حول تهديدات للمستشار والوزراء بسبب "إجراءات كورونا"

السبت، 27 نوفمبر 2021 02:10 م
النمسا تفتح تحقيقات حول تهديدات للمستشار والوزراء بسبب "إجراءات كورونا" المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرج
أ ش أ

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بدأ جهاز حماية الدستور ومكافحة الإرهاب في النمسا اليوم السبت، تحقيقات في رسائل تلقاها المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرج ووزير الداخلية كارل نيهمر ووزير الصحة فولفانج موكشتاين من معارضي إجراءات مكافحة وباء كورونا، تهدد بارتكاب اعتداءات ضدهم ما لم يلغوا قيود كورونا قبل نهاية الشهر الجاري.


وقال كارل نيهمر وزير الداخلية - في تصريح اليوم - أن الأمن النمساوي يتعامل بجدية مع هذه الرسائل ولن يتم التهاون مع أي تهديدات تطال الشخصيات المنتخبة ديمقراطيا وأسرهم.


وأكد الوزير أن الشرطة ستفعل كل ما في وسعها لتحديد من يقف وراء هذه الرسائل.. مشيرا إلى أن التهديدات دعت إلى سحب جميع إجراءات كورونا بحلول نهاية نوفمبر الجاري والانسحاب الكامل من العمل السياسي وإلا سيتم ارتكاب أعمال عنف ضد المستشار والوزراء.. لافتا إلى أن هذه الأعمال مرفوضة تماما وسيتم التصدي لها بكل قوة.


المستشار النمساوي

النمسا

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تهديدات

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