المفروكة أشهر أكلة شعيبة بتدفى فى الشتاء.. الشراقوة هيعرفوك إزاى تعملها.. فيديو

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تلفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا، بعنوان "المفروكة أشهر أكلة شعيبة بتدفى الشتاء فى الشرقية.. الشراقوة هيعرفوك إزاى تعملها وتاكلها " وتعد أكلة المفروكة هي من الأكلات الشتوية الشعبية في محافظةالشرقية، التي يحبها أهل الريف، فهي وجبة غذائية متكاملة ، تعمل على تغذية وتدفئة في فصل الشتاء .

وأكدت أم محمود وهي واحدة من أشهر السيدات اللاتي اشتهرهن بصناعة الأكلات الشعيبة ، أن المفروكة تعجن بالدقيق الذرة وتخبز مثل القرص على الفرن ساخنة، وبعد نضجها تفرك ساخنة .

وتكمل: يتم وضع الخليط المفروك يقلب في السمن البلدي والمكسرات والسكر، ثم يضف عليها اللبن ويقدم الطبق مزين بالمسكرات والزبيب، مضيفة أنها من الأكلات الشتوية سهلة التحضير والتي لا تحتاج لوقت أو مجهود ، ومغذية خاصة في الأيام شديدة البرودة .

وتابعت ، أنها تعلمت تلك الوجبات الشعيبة من جدتها ، وبعد زوجها بدأت في عملها للأسرة ، واستغلت مهارتها فى تصنيع هذه الوجبات على مدار 20 سنة، لتحسين دخلها .