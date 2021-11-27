المشدد 5سنوات لسائق تسبب فى مصرع شخصين لقيادته سيارة تحت تأثير مخدر بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، فى جلستها اليوم، سائقا بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، لقيادته السيارة عكس الاتجاه تحت تأثير المخدر، وتسبب بإهماله فى مصرع شخصين وإصابة الثالث.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط محمد أمبابي، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين، وليد محمد عبد المنعم، وحسام الدين محمود إبراهيم، وأمانة سر حسن عبد المجيد، وأحمد نصر.

وتعود أحداث القضية رقم 21004 جنايات مركز شرطة أبو حماد لعام 2021، عندما أحالت النيابة العامة بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، المتهم " س إ ن" 29 عاما سائق مقيم مركز أبو حماد محبوسا، إلى محكمة جنايات الزقازيق، لقيامه بقيادة السيارة تحت تأثير المخدر والسير عكس الاتجاه بالطريق العام ونجم عن ذلك وفاة المجنى عليهما "عبد الرحمن محمد أحمد" و"محمد داود عبد الحميد" وتسبب خطأ فى إصابة المجنى عليه "محمد سليم محمد"، وذلك كان ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته للقوانين حال كونه كان متعاطيا لمخدر الحشيش.