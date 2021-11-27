اليوم السابع
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القوى العاملة: اتفاق مع شركات عالمية بتكنولوجيا المعلومات لتدريب 40 ألف خريج

السبت، 27 نوفمبر 2021 08:35 ص
القوى العاملة: اتفاق مع شركات عالمية بتكنولوجيا المعلومات لتدريب 40 ألف خريج جانب من مقابلات وزارة القوى العاملة للخريجين
كتبت ـ آية دعبس

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استكملت وزارة القوى العاملة المقابلات الشخصية الخامسة لاختيار الشباب للتدريب المجاني علي 5 برامج متخصصة من خريجي كلية الهندسة قسمي (اتصالات، وحاسبات)، وخريجي كلية الحاسبات والمعلومات، وخريجي قسم إدارة الأعمال وذلك للدفعات (2018، و2019، و2020)، تمهيدا لإعدادهم كمدربين والبدء في التدريب المجاني أونلاين بالتعاون مع إحدى الشركات.
 
وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إنه تم البدء في البرامج التدريبية أونلاين لـ 30 مدرباً من أصل 120 مستهدفا لتدريب 5000 شاب خلال عامين على البرامج المتخصصة :
 
-        Artificial Intelligence
 
-        BIG Data
 
-        Cloud computing
 
-        Routing And Switching
 
-        Security Training 
 
وأشار الوزير، إلي أن الشركة ستمنح في غضون ذلك 1000 قسيمة مجانية لدخول اختبار الحصول على الشهادة الدولية المعتمدة  لدعم أفضل المتدربين، مؤكدا أنه على الراغبين في الإلتحاق بهذه البرامج تسجيل بياناتهم عن طريق الرابط: http://trmom.manpower.gov.eg   .
 
وأوضح سعفان، أن هذا التدريب يأتي تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والشركة بشأن تدعيم رؤية مصر للتحول الرقمي، مؤكدا  أن الشركة من خلال برنامجها الرائد في تدريب القدرات الشابة تحت مسمى  "بنك المواهب في مجال الاتصالات  وتكنولوجيا المعلومات "ITB "ICT Talent Bank، تسعى لسد الفجوة بين توفير المهندسين الموهوبين والطلب السريع لمتطلبات وظائف تكنولوجيا المعلومات بهدف الدفع بطاقات بشرية قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي لسوق العمل المصري والعالمي.
 
وكشف الوزير عن أن الوزارة بصدد عقد العديد من البروتوكولات ومذكرات التفاهم مع بعض الشركات العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات لاستهداف تدريب ما يقرب من 40 ألف خريج .

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