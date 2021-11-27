القوات العراقية تطلق عملية تفتيش واسعة لملاحقة فلول "داعش" بالأنبار

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أطلقت قيادة عمليات شرق الأنبار بالعراق، اليوم السبت، عملية تفتيش واسعة لملاحقة فلول "داعش" في جزيرة الخالدية والمناطق المحيطة بها.



وذكر بيان إعلام القيادة، وفقا لقناة (الإخبارية العراقية)، أن العملية جاءت بعد ورود معلومات ومتابعة استخبارية دقيقة بوجود عناصر لتنظيم "داعش" الإرهابي في الجزيرة والمناطق المحيطة بها، حيث نفذت القوات المتمثلة بالألوية ( 2 - 7 -27) وبإسناد مديرية الطبابة والهندسة العسكرية، مضيفا أن القوات تواصل تقدمها بمحورين وفق الخطط المرسومة لتحقيق كامل أهدافها.