اليوم السابع
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أكرم القصاص
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القوات العراقية تطلق عملية تفتيش واسعة لملاحقة فلول "داعش" بالأنبار

السبت، 27 نوفمبر 2021 09:17 ص
القوات العراقية تطلق عملية تفتيش واسعة لملاحقة فلول "داعش" بالأنبار القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

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أطلقت قيادة عمليات شرق الأنبار بالعراق، اليوم السبت، عملية تفتيش واسعة لملاحقة فلول "داعش" في جزيرة الخالدية والمناطق المحيطة بها.


وذكر بيان إعلام القيادة، وفقا لقناة (الإخبارية العراقية)، أن العملية جاءت بعد ورود معلومات ومتابعة استخبارية دقيقة بوجود عناصر لتنظيم "داعش" الإرهابي في الجزيرة والمناطق المحيطة بها، حيث نفذت القوات المتمثلة بالألوية ( 2 - 7 -27) وبإسناد مديرية الطبابة والهندسة العسكرية، مضيفا أن القوات تواصل تقدمها بمحورين وفق الخطط المرسومة لتحقيق كامل أهدافها.


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