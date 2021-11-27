القبض على موظف بنك استولى على 700 ألف جنيه من حسابات العملاء بالقاهرة

كتب: عبد الرحمن سيد

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض علي المدير المسئول عن ماكينات الصرف الآلي بأحد البنوك، لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات العملاء.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئولى أحد البنوك، بإكتشافهم قيام (المدير المسئول عن ماكينات الصراف الآلى بالبنك – مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة ) باستغلال طبيعة عمله كونه المسئول عن ماكينات الصراف الآلى والإطلاع على حسابات الإيداعات الخاصة بماكينات الصراف الآلى والتى يوجد بها فائض من عمليات السحب والإيداع وهى المبالغ المالية الناتجة عن العمليات التى تمت ولم يقم العميل بسحب النقود منها لتعطل ماكينات الصراف الآلى حينها أو أسباب تقنية أخرى خاصة بالماكينات والتى يقوم بالإطلاع عليها نظراً لطبيعة عمله، حيث إختمرت فى ذهنه فكرة الإستيلاء على تلك المبالغ خلسة بإنشاء حساب خاص بأحد أقاربه "حسن النية " وتحويل تلك المبالغ إلى ذلك الحساب دون علم البنك والإستيلاء عليها عقب ذلك حيث قام بإجراء عدد (59) عملية سحب خلال الأشهر الأخيرة بإجمالى مبالغ بلغت (700) ألف جنيه مصرى تم الإستيلاء عليها .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (بطاقة الدفع الإلكترونى"المستخدمة فى صرف المبالغ المالية" – هاتف محمول – مبلغ مالى )، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.