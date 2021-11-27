القبض على المتهم بإصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالوراق

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بإصابة 4 أشخاص خلال مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة، وتبين أن المتهم يعاني من مرض نفسي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة الوراق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شابا أصاب 4 اشخاص من جيرانه خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، حيث اعتدى عليهم بسلاح أبيض.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتبين أنه يعاني من مرض نفسي، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.