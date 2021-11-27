العيادة الزراعية بالوادى الجديد تنفذ تقييما للحقول الإرشادية للمحاصيل الصيفية والشتوية

الوادي الجديد- فريق المحافظات

أعلنت مديرية الزراعة بالوادي الجديد، اليوم السبت، عن تنفيذ فاعليات بعض انشطة مشروع العيادة الزراعية للأراضي الصحراوية والمستصلحة الممول من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وذلك في إطار التعاون المشترك بين مديرية الزراعة ومركز بحوث الصحراء .

وقال وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد انه تم تقيم الحقول الإرشادية لمحصول الفول السوداني والبونيكام والفول البلدي و اختيار وزراعة الحقول الإرشادية لمحصول القمح وبنجر العلف حيث ️تم اختيار 6 حقول إرشادية لمحصول القمح بموط اصناف سدس 14 وجيزة 171 وبني سويف 5 تم اختيار 6 حقول إرشادية لمحصول بنجر العلف وكذلك تحميل بنجر العلف علي محصول الفول والبصل كما تمت زراعة تجربة شعير لـ 15 صنف شعير للمقارنة بين الاصناف.

وأكد الدكتور احمد اسماعيل استاذ مساعد امراض النبات بمركز بحوث الصحراء، ورئيس المشروع القومي للعيادة الزراعية للاراضي الصحراوية والمستصلحة بأن مشروع العيادة الزراعية بدأت فاعلياتة منذ شهر فبراير السابق بإشراف ومتابعة من الجهة الممولة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

جدير بالذكر أن المشروع القومي "العيادة الزراعية للأراضي الصحراوية والمستصلحة" بالوادى الجديد يواصل جهوده في ظل التعاون البناء مع مديرية الزراعة بالوادى الجديد وبمشاركة أعضاء من الفريق البحثي بالعديد من الجامعات والمراكز البحثية وذلك للمساهمة في الجهود الرامية لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة التى تتبناها الدولة المصرية.