اليوم السابع
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أكرم القصاص
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العمليات العراقية: موعد انسحاب القوات الأمريكية ثابت وغير قابل للتمديد

السبت، 27 نوفمبر 2021 11:30 ص
العمليات العراقية: موعد انسحاب القوات الأمريكية ثابت وغير قابل للتمديد القوات الأمريكية - أرشيفية
أ ش أ

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أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم السبت، أن موعد انسحاب القوات الأمريكية المقاتلة من العراق ثابت وغير قابل للتمديد.


وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إن "موعد الانسحاب حدد سابقا وسيكون في 31 ديسمبر المقبل، وهو غير قابل للتمديد حسب الاتفاق بين الجانبين العراقي والأمريكي"، مشيرا إلى أن مهام القوات الأمريكية ستتحول بعد هذا التاريخ إلى الاستشارة والتدريب والتجهيز وتبادل المعلومات الاستخبارية.


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