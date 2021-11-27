العمليات العراقية: موعد انسحاب القوات الأمريكية ثابت وغير قابل للتمديد

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أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم السبت، أن موعد انسحاب القوات الأمريكية المقاتلة من العراق ثابت وغير قابل للتمديد.



وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إن "موعد الانسحاب حدد سابقا وسيكون في 31 ديسمبر المقبل، وهو غير قابل للتمديد حسب الاتفاق بين الجانبين العراقي والأمريكي"، مشيرا إلى أن مهام القوات الأمريكية ستتحول بعد هذا التاريخ إلى الاستشارة والتدريب والتجهيز وتبادل المعلومات الاستخبارية.