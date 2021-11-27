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"الصحة" تكشف تفاصيل إصابة سيدة سافرت من مصر إلى بلجيكا بمتحور كورونا الجديد

السبت، 27 نوفمبر 2021 05:59 م
"الصحة" تكشف تفاصيل إصابة سيدة سافرت من مصر إلى بلجيكا بمتحور كورونا الجديد كورونا
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن هناك قرارا تم إصداره بزيادة العينات على التسلسل الجينى لمتحور فيروس كورونا الجديد.
 
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة دى ام سى، أنه بعد تصريح بلجيكا عن وجود سيدة قادمة من مصر مصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا، أكد أن السيدة نزلت ترانزيت فى دولة تركيا وبعدها ذهبت إلى بلجيكا وهناك تم عمل مسحة ولم تكن مصابة بأى فيروس ، ولكنه بعد 11 يوما من وصولها تبين أنها مصابة بالفيروس". 
 
وتابع : "بلجيكا مشهورة بأن لديها عدد كبير من الأفارقة من جنوب أفريقيا وهذا يؤكدا أنها أصيبت فى بلجيكا بالفيروس الجديد لكورونا".
 
وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس أعلن أنه من المؤكد من ناحية البيولوجيا ظهور فيروس جديد في المستقبل، لن تكون البشرية قادرة على احتوائه.
 
وقال جيبرييسوس خلال اجتماع مع وزراء المالية والصحة للدول الأعضاء في مجموعة "العشرين" في روما، يوم الجمعة: "إنني على قناعة بأنه عندما جرى التخطيط لهذا الاجتماع، كنا نأمل جميعا بأن الوباء سينتهي، لكنه لم ينته بعد. وبسبب المتحور "دلتا" عادت الإصابات والوفيات للارتفاع عالميا، بما في ذلك في الكثير من بلدانكم".
 
وأشار إلى أنه "على الرغم من أن اللقاحات تنقذ أرواحا، هي لا توقف انتقال الفيروس، ولذلك على كل دولة أن تواصل استخدام كل الأدوات، بما في ذلك الرعاية الصحية والإجراءات الاجتماعية مع الاختبارات والعلاج واللقاحات".

الصحة

بلجيكا

فيروس كورونا الجديد

كورونا

برنامج اليوم

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