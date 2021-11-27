"الصحة" تكشف تفاصيل إصابة سيدة سافرت من مصر إلى بلجيكا بمتحور كورونا الجديد

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن هناك قرارا تم إصداره بزيادة العينات على التسلسل الجينى لمتحور فيروس كورونا الجديد

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة دى ام سى، أنه بعد تصريح بلجيكا عن وجود سيدة قادمة من مصر مصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا، أكد أن السيدة نزلت ترانزيت فى دولة تركيا وبعدها ذهبت إلى بلجيكا وهناك تم عمل مسحة ولم تكن مصابة بأى فيروس ، ولكنه بعد 11 يوما من وصولها تبين أنها مصابة بالفيروس".

وتابع : "بلجيكا مشهورة بأن لديها عدد كبير من الأفارقة من جنوب أفريقيا وهذا يؤكدا أنها أصيبت فى بلجيكا بالفيروس الجديد لكورونا".