الصحة تطالب المطار باتخاذ إجراءات مشددة تجاه الدول المنتشر بها متحور كورونا

كتبت رحاب نبيل

أخطرت وزارة الصحة " قطاع الطب الوقائي"، إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور حازم حسين مدير الإدارة، بضرورة اتخاذ إجراءات احترازية مشددة تجاه الدول المنتشر فيها متحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”، وخاصة السبع دول الإفريقي ( جنوب إفريقيا، وليسوتو، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، واسواتيني)، في حالة الوصول غير المباشر (ترانزيت) عبر مطار القاهرة.

وأكد منشور وزارة الصحة، على تطبيق الإجراءات المقررة فيما يخص إجراء اختبار فحص الحامض النووي السريع، وحال ظهور أى حالة ايجابية تمنع من صعود الطائرة التالية، ويعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها، بينما للقادمين من تلك الدول عن طريق الطيران غير المباشر ( ترانزيت) وتمثل القاهرة وجهتهم النهائية لا يسمح بدخول غير المصريين، وتلزم شركة الطيران بإعادة الحالة الإيجابية، مع أتباع كافة الإجراءات الوقائية، وفيما يخص الحالات الإيجابية من المصريين يتم تحويلهم إلي مستشفي الحميات أو مستشفى العين، مع اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة.

أما حال سلبية الإختبار فيقوم بعمل حجر ذاتي منزلي لمدة 7 ايام، كما يستمر متابعته لمدة سبعة أيام اخرى عن طريق فريق الحجر الصحي حتى نهاية المدة القصوى لفترة حضانة الفيروس، ويتم عمل اختبار pcr في نهاية مدة الحجر.

و تخطر خطوط ومكاتب الطيران بالإجراءات، وخصوصا ما يتعلق بضرورة توقيع الراكب على قبول إجراءات الحجر الذاتي قبل صعود الطائرة.

وبالنسبة للقادمين دون شهادة التطعيم الخاصة بالكورونا أو تحليل PCR علي مطارات الغردقة وشرم الشيخ ومرسي علم وطابا والأقصر ، حال سلبية الإختبار السريع ID NOW يتم إجراء تحليل PCR، كشرط للدخول إلي الأراضي المصرية وتطبيق برتوكول الحجر الصحي المتبع في هذا الشأن.