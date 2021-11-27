السيطرة على حريق كابل كهربائي بكنيسة في الوراق

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود في كابل كهرباء بكنيسة العذراء مريم بمنطقة الوراق، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق في كابل كهرباء بمنطقة الوراق، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، والسيطرة على النيران وإخمادها، دون وقوع خسائر بشرية.

وتمكنت أمس قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل محول كهرباء بقرية أبو صير بجوار أحد المدارس بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب المحافظة، دون إصابات.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات، وكشفت التحريات الأولية أن ماسا كهربائيا بأحد الوصلات الداخلية سبب نشوب الحريق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات