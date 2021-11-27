السكة الحديد تبدأ توفير "واى فاى" مجانى بمحطة مصر برمسيس الأربعاء المقبل

كتب رضا حبيشى

تبدأ هيئة السكة الحديد توفير خدمة إنترنت مجاني Wi-Fi داخل محطة مصر برمسيس بجميع أرصفتها وساحاتها ابتداء من الأربعاء المقبل، حيث تعاقدت مع إحدى شركات الاتصالات لتوفير هذه الخدمة مجانا.

وأكدت هيئة السكة الحديد أن مشروع توفير خدمة إنترنت مجاني Wi-Fi داخل محطة مصر برمسيس يعتبر أحد وسائل تعظيم خدمات القيمة المضافة لمرفق السكة الحديد، وزيادة مواردها وجذب شرائح مختلفة من الجمهور، بالإضافة إلى تعزيز الصورة العالمية للمحطة وقطاع النقل بصفة عامة أمام رواد المحطة من المواطنين والسائحين.

وكانت وزارة النقل قالت إن هذه الخطوة تأتى فى إطار تطوير خدمات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والسعى إلى توفير الرفاهية لجمهور رواد محطة مصر برمسيس، لتضاهي محطات القطارات العالمية.