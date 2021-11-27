الرى: انتهاء تأهيل وتبطين ترع بأطوال 3359 كيلو مترا

كتبت ــ أسماء نصار

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن أجهزة الوزارة تواصل العمل على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع بأعلى معدلات للتنفيذ مع مراعاة ضبط الجودة، مشيرًا إلى انتهاء الوزارة من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3359 كيلومترا بمختلف المحافظات، وأنه جارى تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4548 كيلومترا.

وأضاف عبدالعاطى، أنه يتم توفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 1917 كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه إلى 9824 كيلومتر، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال 466 كيلومتر، وتم الإنتهاء من تأهيل مساقى بأطوال 32 كيلومتر ، وجارى العمل في باقى الاطوال.

وفى مجال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى، صرح الدكتور عبد العاطى أنه تم حتى تاريخه إزالة أكثر من 20 ألف حالة تعدى بمساحة تتجاوز 3.70 مليون متر مربع في إطار الحملات الموسعة للإزالات الجارية حالياً ، مشيراً إلى أن الإزالات تتم بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن ، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات.

وتتواصل أعمال الإزالات لمخالفات الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وللمبانى المقامة بالمخالفة داخل المنطقة المحظورة لنهر النيل بمختلف المحافظات، حيث تم تنفيذ 20 قرار إزالة بمساحة 3650 متر مربع عبارة عن مبانى بقرية كفر الجزيرة بمركز ناصر بمحافظة بنى سويف ، وتنفيذ 21 قرار إزالة بناحية القرامنة والضباعنة بمحافظة بنى سويف بمساحة 3100 متر مربع عبارة عن مخالفات مباني بالبلوك الأبيض وإشغالات ، وقرارين ردم بمساحة 800 متر مربع.

وتم تنفيذ 24 قرار إزالة منهم 22 قرار ردم بأتربه ومخلفات مبانى بمسطح 6211 متر مربع وعدد 2 قرار إزالة لمبانى مخالفة عبارة عن غرف من البلوك الأبيض بمساحة 230 متر مربع بناحيه نزله عبد اللاه بمركز أسيوط بالتنسيق مع قوات الشرطة وفى وجود مسئولى مجلس مدينة مركز أسيوط ، وباستخدام معدات الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل بأسيوط وتحت إشراف مهندسي وفنيى الإدارة ، وتنفيذ 11 قرار إزالة منهم 6 قرارات عباره مبانى وأحواش وأسوار من البلوك الأبيض بمساحة 580 متر مربع و5 قرارات ردم بناحية النخيلة بمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط بالتنسيق مع قوات الشرطة وفى وجود مسئولى مجلس مدينه أبوتيج.

كما تم تنفيذ 12 قرار إزالة بقرية ميت بدر خميس بمركز المنصورة بالدقهلية عبارة عن حالات ردم وحالات أخرى متنوعة بمساحة 1911 متر مربع، وتنفيذ 19 قرار إزالة بمساحة 990 متر مربع عبارة عن أعمال ردم وحالات أخرى متنوعة بمركز زفتي بمحافظة الغربية بالتنسيق مع شرطة مركز زفتى.