الرعاية الصحية تعلن جوائز التميز للعاملين بالهيئة خلال الملتقى السنوي الثانى

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن توزيع 7 جوائز للتميز ضمن جائزة الملتقى السنوي الثاني للهيئة العامة للرعاية الصحية لعام 2021، والتي تنظمه الهيئة هذا العام بمحافظة الإسماعيلية تحت شعار فلنبنِ معًا مستقبل صحة مصر ، ويقام بالتزامن مع الاحتفال بمرور عامين من الإطلاق الرئاسي الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في نوفمبر 2019من محافظة بورسعيد، وذلك بهدف الاحتفاء بالجهود المتميزة والتجارب الناجحة لموظفي الهيئة وتكريم المتميزين منهم.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أن جائزة الملتقى السنوي للعناصر الأكثر تميزًا بالهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها والمنشآت الطبية التابعة لها بالمحافظات، وكان قد تم الإعلان عن التقدم لها عبر صفحة الفيسبوك الرسمية للهيئة، مشيرة إلى أن تقدم للحصول على الجوائز أكثر من 500مترشح، حيث تم استقبال العديد من التجارب التي تستحق مشاركتها والاحتفاء بها، والتي أثبت أصحابها أن لديها مخزونًا من العقول والجهود التي تستطيع أن تحقق المستحيل ما دامت هناك إرادة وحُسن إدارة، إلى جانب كوادر مستقبلية قادرة على إحداث فرق في مستوى الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأضافت الهيئة أن جائزة الملتقى السنوي شملت 7 جوائز، وهم (جائزة أفضل منشأة لعام 2021، جائزة أفضل فريق بعام 2021، جائزة أفضل موظف بعام 2021، جائزة بطل هيئة الرعاية الصحية، جائزة الإبداع لعام 2021، جائزة أفضل متطوع لعام 2021، جائزة قائد مستقبل هيئة الرعاية الصحية).

وأشارت الهيئة، إلى أنه حصل على جائزة أفضل منشأة لعام 2021، مستشفى طوارئ أبوخليفة الجراحات المتخصصة بالإسماعيلية؛ وذلك لإضافة عدد من الحزم الخدمية والتدخلات الجراحية المتقدمة ذات الطابع الخاص ذات مهار خلال 8شهور بمعدل زيادة 13.4%.

كما حصل على جائزة أفضل فريق لعام 2021، فريق التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد؛ وذلك لتمكن الفريق من إتمام منظومة التحول الرقمي وميكنة جميع مراكز ووحدات طب الأسرة ببورسعيد بنسبة 100% ، وميكنة العيادات الخارجية والأقسام الداخلية بمستشفيات الحياة والسلام والرماد والنصر والزهور و 30يونيو، وميكنة المخزن الرئيسي للأدوية وربطه بجميع المنشآت بالمحافظة

فيما كانت جائزة أفضل متطوع مناصفة بين رحاب عبد الظاهر بمستشفى حورس التخصصي ، لتطوعها لمدة عامين بالعمل بمستشفى حورس وعمل تصميمات للأعمال الخاصة بالمستشفى، و عبدالستار عبدالجواد،و عبدالستار عبدالجوادا، لذي عمل بقسم الهندسة الطبية 6أشهر بدون أجر وقدم دورات الفنيين وساعد في استكمال معايير التسجيل والاعتماد.

غيما حصد جائزة أفضل موظف لعام 2021، الأستاذ أحمد مصيلحي عضو المكتب الفني لنائب رئيس هيئة الرعاية الصحية لجهودة المتميزة وتفانيه في العمل ، فاز بجائزة بطل الهيئة الشهيد الدكتور محمد أحمد محبوب أحمد، والذي عمل كمديرًا لمركز طب أسرة القرنة بالأقصر، وتسلمتها عنه والدته، حيث نجح في تسجيل المركز لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية .

وفاز بجائزة قائد مستقبل هيئة الرعاية الصحية لعام 2021 ، د.محمد طه طاهر عبدالعزير؛ وذلك لدوره البطولي داخل مستشفى الحياة بورفؤاد للعزل بمحافظة بورسعيد، ودوره في العمل تحت ضغوطات وتحديات كثيرة في متابعة وإنقاذ حالات مثابةص بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى أدائه المتميز في إدارة المستشفى، ورفع كفاءة مستشفى الحياة بورفؤاد التي تعد صرحًا طبيًا لخدمة أهالي محافظة بورسعيد.

وسلَّم الجوائز للفائزين خلال الملتقى السنوي لشركاء نجاح الهيئة، اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، و الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة الهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث تم الإعلان عن الفائزين بالجوائز خلال الملتقى السنوي الثاني الهيئة، وبحضور أبرز القيادات والمسئولين وعدد من الشخصيات العامة في القطاع الصحي.

كما أنه خلال الملتقى السنوي الثاني للهيئة، كرّم الدكتور أحمد السبكي، مسئوفى الجودة بمحافظة بور سعيد وبالهيئة ، حيث ضم المكرمين مديري المراكز ومسئولي الجودة بالوحدات الحاصلة على الاعتماد بمحافظة بورسعيد والبالغ عددهم 15منشأة طبية شملت مستشفى النصر التخصصي، ومراكز و ووحدات طب الأسرة( شرق النوادي، حوض بدران، الكويت، شمال الحرية، بحر البقر، على بن أبي طالب، سهل الطينة، العلاج الطبيعي، الصفوة، القابوطي، أم خلف، عمر بن الخطاب، العرب )وعدد من أعضاء الجودة بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد إضافة إلى الدكتورة مروة طه مدير إدارة الجودة بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور مصطفى شعبان ، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتور عادل تعيلب مدير الإدارة العامة لشئون الأفرع بالهيئة، والدكتور ادأمير التواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأكد د. أحمد السبكي، استمرار هيئة الرعاية الصحية في تكريم المتميزين بالعمل خلال الفعاليات والملتقيات التي ستنظمها الهيئة بالفترات المقبلة؛ وذلك للحرص على الاحتفاء بالجهود المتميزة والتجارب الناجحة للعاملين بالهيئة وبمنشآتنا الصحية المختلفة، وكذا استعراض قصص النجاح الملهمة فرديًا ومؤسسيًا، بهدف نشر ثقافة الجودة والتميز في العمل بما يعزز الممارسات الجيدة والتوظيف الأمثل للموارد وخلق فكر قيادي إيجابي لتبني ثقافة التميز بما يحقق أداء أفضل في مستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وكذلك تشجيع العاملين بالهيئة على الإسهام في التطوير الإداري والتميز المؤسسي وتحفيز الفكر الإبداعي الذي يضمن تحسين الأداء والارتقاء المستمر في العمل وابتكار منظومة عمل جديدة قادرة على النهوض بالمنظومة الصحية في مصر والارتقاء بمستوى خدماتها ووضعها في مكانة بارزة على خريطة التنافسية العالمية من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد (مستقبل صحة مصر).