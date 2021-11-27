الرعاية الصحية تطلق منصة رقمية للتواصل بين مقدمى الخدمة بمحافظات التأمين

أعلن الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، عن 8 خدمات متميزة لأول منصة رقمية تفاعلية Care Connect للتواصل الإلكترونى بين مقدمى الخدمة الصحية من العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحى الشامل الجديد "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية".

جاء ذلك خلال جلسة الإطلاق الرسمى للمنصة الرقمية التفاعليةCare Connect، اليوم، ضمن فاعليات الملتقى السنوى الثانى للهيئة العامة للرعاية الصحية، والمنعقد هذا العام تحت شعار (فلنبنِ معًا مستقبل صحة مصر) 2021، على مدار يومين 2021/11/27،26 بمحافظة الإسماعيلية ثالث محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأوضح الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن المنصة الرقمية التفاعلية الرقمية Care Connect عبارة عن تطبيق إلكترونى يتيح التواصل الإلكترونى بين جميع العاملين بالمقر الرئيسى للهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات سالفة الذكر، على كافة المستويات والدرجات الوظيفية القيادية والإشرافية والتكرارية والوسطى وغيرها من الدرجات الوظيفية الأخرى، مضيفًا أنه يمكن تحميل التطبيق الإلكترونى على الهواتف المحمولة سواء التى تعمل بنظام الأندرويد أو الأيفون من خلال روابط إلكترونية محددة تم نشرها بين العاملين خلال فترة التشغيل التجريبى المنصة.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى، أن مميزات التطبيق الإلكترونى Care Connect تشمل 10 خدمات متميزة وهى "مشاركة المنشورات العامة والحالات الطبية" حيث تسمح لجميع الموظفين بمشاركة آرائهم والتفاعل مع بعضهم البعض بما يزيد من ترابط العاملين وزيادة انتاجيتهم، كما أنه يمكن لكل طبيب فى أى تخصص أن يشارك حالة طبية بين زملائه فى نفس التخصص أو تخصصات أخرى الحالة الطبية والاستفادة من آرائهم فى تقديم أفضل خدمة طبية للمريض طبقًا لممارسات الصحة العالمية.

وتابع السبكى، أن تطبيق Care Connect يتيح "متابعة أخبار الهيئة" من خلال مشاركة أخبار الهيئة بتصنيفاتها المختلفة على التطبيق وضمان وصولها لجميع العاملين والتعليق عليها، إضافة إلى "المحادثات الفردية والجماعية" حيث يمكن للعاملين التواصل مباشرة مع زملائهم من خلال محادثات فردية أو جماعية للاحتفاظ بجميع اتصالاتهم فى مكان احترافى واحد، وكذلك "التقييم الشهرى” حيث يمكن لكل موظف الاطلاع على تقييمه الشهرى بالتفاصيل من خلال التطبيق ويمكنه إرسال تظلم بشأن تقييمه ومتابعة نتائج التظلم.

واستكمل، أنه تشمل مميزات تطبيق Care Connect "طلبات الموظفين" حيث يسمح التطبيق لجميع العاملين بتقديم العديد من الطلبات مثل طلبات التظلم وتجديد التعاقد أو الانتداب والإجازات، إلى جانب "التدريب والدورات" حيث سيتم ربط Care Connect مع نظام للتعلم يمكِّن جميع العاملين من متابعة الدورات التدريبية والمؤتمرات الطبية والعلمية ذات الصلة بتخصصاتهم المختلفة والتسجيل بها ومشاركتها والاستفادة منها بالاطلاع على كل ما هو جديد فى عالم الرعاية الصحية.

وأضاف، أنه تشمل مميزات التطبيق أيضًا "الشكاوى والمقترحات" حيث تتيح هذه الميزة لجميع مستخدمى التطبيق تقديم الشكاوى والمقترحات التى من شأنها الارتقاء بالعمل ومتابعة نتائجها، إضافة إلى "رصيد الموظفين" حيث يمكن لكل موظف الاطلاع على ملفه الشخصى بما فى ذلك رصيد الإجازات والمكافآت المالية، مشيرًا إلى أن التطبيق ينشئ QR فريدًا لكل موظف من العاملين بهيئة الرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات يمكن مسحه ضوئيًا للوصول سريعًا إلى ملف تعريف الموظف.

ولفت إلى أن تطبيق Care Connect يسمح بدخول الزائرين من خارج الهيئة بتسجيل الدخول إلى التطبيق للوصول لعدد معين من الخدمات تشمل "مشاهدة ومتابعة أخبار الهيئة، طلبات تعاقد وانتدابات جديدة للالتحاق بالعمل بالهيئة العامة للرعاية الصحية أو فروعها أو منشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم المشتركين على المنصة أكثر من مليون مشترك من العاملين بالهيئة فى مختلف المحافظات التى سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بها تدريجيًا.

وقال الدكتور أحمد السبكى، أن منصة Care Connect تساعد العاملين بهيئة الرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات على اكتساب مهارات جديدة حيث أنها تتيح مجالًا للتنسيق والنقاش بين العاملين فى تطوير الخدمات بما يضمن استمرارية الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية المقدمة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل وكافة المتعاملين، وصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطنين، علاوة على أنها خطوة من خطوات هيئة الرعاية الصحية نحو التحول الرقمى لكل آليات العمل واستراتيجيتها فى رقمنة الخدمات الصحية كجزء من استرتيجية الدولة لبناء مصر الرقمية.

وأضاف السبكى، أن هذه المنصة تمثل خطوة لبناء جسور من التواصل بين الإدارات العليا بالهيئة وجميع العاملين بها وفروعها ومنشآتها الصحية بمحافظات التأمين الصحى الشامل، وكذلك بين العاملين وبعضهم البعض، وأنها تعد نقطة انطلاقة جديدة للهيئة، كأول مؤسسة توفر منصة إلكترونية للتواصل بين العاملين وخاصة من أعضاء المهن الطبية، مؤكدًا استراتيجية الهيئة فى أن تصبح هيئة ذكية رقمية لا ورقية بما يسهم فى تحسين بيئة العمل لمقدمى الخدمة الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها، من خلال الاستفادة بالوسائل التكنولوجية الحديثة ونظم الرقمنة فى تحقيق رؤيتها ورؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

واستكمل السبكى، أنه تم إطلاق هذه المنصة الرقمية التفاعلية بالتعاون مع كبرى الشركات الرائدة فى مجال تقديم الخدمات الطبية عن بُعد، شركة البالطو للخدمات الطبية أونلاين (ElBalto)، مشيرًا إلى حرص الهيئة على التعاون مع كافة شركاء النجاح سواء من القطاع الحكومى أو الخاص ذات المكانة الدولية المتميزة، ومنها شركة البالطو للخدمات الطبية والذى سبق التعامل معها فى توفير الاستشارات الطبية عن بُعد لمنتفعى التأمين الصحى الشامل وقت جائحة كورونا، موجهًا شكره وتقديره لكل من يقدم الدعم والتعاون مع هيئة الرعاية الصحية فى توفير أفضل خدمات رعاية صحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل باعتبارها ذراع الدولة الرئيسية فى ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية لهم، تماشيًا مع سياسة التكامل التى تتبناها الدولة فى إتاحة توفير الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل من القطاعين الحكومى والخاص شريطة استيفائها وحصولها على درجة الاعتماد والجودة لضمان توفير الخدمة بشكل متكامل وبجودة عالمية للمصريين.

ومن جانبه قال المهندس محمود عبدالله، المدير العام لشركة البالطو للخدمات الطبية أونلاين، أن Care Connect من أقوى المنصات الرقمية التفاعلية بين العاملين حيث تتيح العديد من الخدمات والمميزات التى تم إنشاء وتصميم التطبيق على أساسها لتلبية احتياجات العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، معربًا عن سعادته للإطلاق الرسمى للتطبيق والتعاون مع هيئة الرعاية الصحية باعتبارها ذراع الدولة الرئيسية فى ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك استمرارًا لدورهم وشعورهم بالمسئولية المجتمعية لدعم نجاح أكبر مشروع للإصلاح الصحى فى مصر "التأمين الصحى الشامل" مستقبل صحة مصر.