اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس الصومالي يدعو لتقديم المساعدة الفورية للمتضررين من الجفاف بالبلاد

السبت، 27 نوفمبر 2021 09:40 ص
الرئيس الصومالي يدعو لتقديم المساعدة الفورية للمتضررين من الجفاف بالبلاد الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو
أ ش أ

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دعا الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، إلى تقديم المساعدة الفورية للمتضررين من الجفاف في البلاد.


ونقلت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم السبت عن الرئيس الصومالي إن "موجة الجفاف الجديدة التي ضربت الأقاليم الجنوبية في البلاد تهدد حياة الملايين"، داعيا جميع الجهات الحكومية إلى تكثيف الجهود في مواجهة الجفاف.


وأضاف "في هذا الوقت الصعب، علينا أن نتحد لتوحيد مواردنا لمساعدة إخواننا وأخواتنا الذين يعانون من الجوع ونقص المياه"، وحث الشعب الصومالي على الوقوف بجانب المنكوبين، كما حث العاملين في القطاعين العام والخاص على المشاركة في جهود الإغاثة.


الرئيس الصومالي

الصومال

اخبار الصومال

الجفاف في الصومال

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