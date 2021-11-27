الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمنزل مكون من 3 طوابق بطهطا سوهاج

سوهاج محمود مقبول

دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج برئاسة العميد أحمد عزت مدير الإدارة بــ5 سيارات إطفاء من أجل السيطرة على حريق نشب بمنزل غير مأهول بالسكان مكون من 3 طوابق بدائرة قسم شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج، كما تم الدفع بـ 2 سيارة كهرباء بسلم لمكان البلاغ ولا توجد خسائر أو إصابات بين الأهالى بالمنطقة أو المشاركين فى إخماد الحريق.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة طهطا يفيد بنشوب حريق بمنزل مكون من 3 طوابق غير مأهول بالسكان بدائرة القسم وتم الدفع بقوات الحماية المدنية من أجل السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد محمد جادالله رئيس وحدة مباحث قسم شرطة طهطا بنشوب حريق بمنزل مكون من 3 طوابق بدائرة قسم شرطة طهطا بمنطقة القيسارية وتم الدفع بعدد 5 سيارات إطفاء من أجل السيطرة على الحريق وإخمادة وتم محاصرة النيران لحد من وصولها لباقى المنطقة السكنية المحيطة بالمنزل محل الحريق ولم تشهد عملية الإخماد إصابة احد من المواطنين حت الان وتجرى الأن اعمال التبريد للمنزل.

وعلى جانبا أخر أنتقلت فريده سلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا وجمال شومان نائب رئيس مجلس المدنية إلى مكان الحريق على رأس عدد كبير من المعدات للمساهمة فى إخماد الحريق بالمنزل والحد من إنشاره وجار عمل لجنة من اجل حصر الخسائر وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.