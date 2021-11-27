الداخلية تضبط جرائم أموال بـ3.4 مليار جنيه خلال أسبوع

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها (62) متهم، وبحوزتهم (28 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 42 قطعة سلاح أبيض).

وأسفرت الجهود فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن مصرع (3) عناصر إجرامية شديدة الخطورة وضبط (582) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – كفرالشيخ – الشرقية - الإسكندرية – الدقهلية – القليوبية – السويس - قنا – المنيا – سوهاج – المنوفية – دمياط – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح - بورسعيد – الفيوم- أسوان – الإسماعيلية - البحيرة) ، وبحوزتهم (339 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سلاح – سرقة بالإكراه - مخدرات – شروع فى قتل) وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة من ضبط (1322) قطعة سلاح نارى أبرزها (112 بندقية آلية – 168 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 108 مسدس – 934 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 170 خزينة – 1643 قطعة سلاح أبيض) وضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهما ( 8 مسدس– 7 فرد محلى – أدوات وأجزاء التصنيع).

ونجحت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة في ضبط (15) تشكيل عصابى ، ضموا (38) متهم ، إرتكبوا (116) حادث سرقة متنوعة وضبط (140) قضية أحداث، وكشف غموض (66) حادث متنوع ، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (88) متهماً، وإعادة (16) سيارة مُبلغ بسرقتها.

وأثمرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ (567904) حكم قضائى بإجمالى (38448) متهم ، بينها (2404) حكم جناية و(195365) حكم حبس و(291690) حكم غرامة و(78445) مخالفة.

وشنت مباحث التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (8945 قضية تموينية متنوعة) بينها ضبط (154) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (5800 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 783٫000 جنيه) وضبط (30) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (1063203 لتر) لبيعها فى السوق السوداء زضبط (8761) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (1544,840) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (340) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت (526,335) طن، وكذا ضبط (104) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (136,553) طن.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (82653) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (64٫423٫705) مليون جنيه.

فى مجال قضايا التهرب الضريبى تم ضبط (2067) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين).. بمبالغ مالية بلغت (3٫477٫637٫014) مليار جنيه – قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها..وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها) .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (8٫571٫397) مليون جنيه .

ونجحت الجهود فى مجال قضايا الأموال العامة في ضبط (28) قضية فى مجال مكافحة جرائم (النقد والتهريب - الإختلاس والإضرار بالمال العام – الإحتيالات المصرفية – غسل الأموال – الكسب غير المشروع) .. بقيمة إجمالية بلغت (99٫613٫790 مليون جنيه).

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط (4) تشكيلات عصابية ، ضموا (9) متهمين ، إرتكبوا (4) وقائع متنوعة وضبط (1637) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة).

وفى مجال ضبط قضايا المصنفات تم ضبط (226) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بينها (125) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها عدد (663561) وحدة أبرزها : (أجهزة "ريسيفر" – وحدات معالجة مركزية- طبق إستقبال إشارة الشبكة- كروت لفك شفرة القنوات الفضائية) ، وكذا ضبط (101) قضية فى مجال جرائم المطبوعات: بإجمالى مضبوطات بلغت (12759) تمثلت فى (مطبوع تعليمى وأغلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

ونجحت شرطة البيئة والمسطحات المائية في ضبط (473) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (1299) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (122) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم) ، (143) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، (85) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين (1008) لنش سياحى.

وفى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا تم ضبط (6767) قضية تموينية متنوعة وضبط (1582) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة .. بمضبوطات بلغت (9380) أرجيلة وغلق (6373) محل مخالف لمواعيد الغلق وضبط عدد (62062) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (61782) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (280) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

وتمكنت مكافحة المخدرات من ضبط (1893) قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (2080) متهم.. وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو ، وزنت (13423٫202 كيلو جرام) وكمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (275٫301 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (50٫615 كيلو جرام) وكمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (29٫112 كيلو جرام) وكمية من مخدر الآيس "الشابو" ، وزنت (3٫699 كيلو جرام) وكمية من مخدر الأفيون، وزنت (665جرام) وكمية من مخدر الفودو، وزنت (650جرام) و (2,905,100) مليون قرص كبتاجون و (21٫085) ألف قرص مؤثر و (8146) قرص ترامادول مخدر و (200) طابع إل إس دى وضبط (1) قضية غسل الأموال .. قدرت قيمة الممتلكات قرابة (200) مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة حوالى (194,000,000 مليون جنيه).

وأثمرت الجهود فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك عن ضبط (14) قضايا بإجمالى (16) متهم .. بمضبوطات بلغت (طن و 771 كيلو جرام، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (249457) مخالفة مرورية متنوعة .. أبرزها (37998 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 6010 موقف عشوائى) وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية تم رفع (252 سيارة – 40 دراجة نارية) وفى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية : تم ضبط (23004) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة ، كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على المرور على عدد (279) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (720) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية (6) منهم وفحص (634) مركبة تبين مخالفة (24) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (4425) من قائدى المركبات بالطرق ، وتبين إيجابية عدد (253) سائق منهم.

ونجحت الجهود فى مجال أمن الموانئ في ضبط (31) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل) ، وكذا (70) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية – جنحة مرورية، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (825) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.