اليوم السابع
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الداخلية تحرر 8193 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة

السبت، 27 نوفمبر 2021 11:25 ص
الداخلية تحرر 8193 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة مخالفات عدم ارتداء الكمامة - أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى - سليم على

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نجحت الداخلية في ضبط عدد (8193) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (8155) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (38) شخصا، لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (870) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (221) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1341) أرجيلة.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.


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