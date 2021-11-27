الحياة على شواطئ مطروح شكل تانى.. أجواء مشمسة وطقس دافئ.. لايف

مطروح - حسن مشالي

قدم "اليوم السابع" بثًا مباشرًا من شوارع وكورنيش مدينة مرسى مطروح، ورصد استقرار حالة الطقس الدافئ المائل للحرارة، مع سطوع الشمس، عقب موجة الأمطار وبرودة الطقس، خلال الأيام الماضية.

ورصدت عدسة اليوم السابع، الهدوء وجمال الطبيعة والبحر، وخروج أعداد من المواطنين إلى الكورنيش، للاستمتاع بهذه الأجواء المميزة والطبيعة الخلابة والبحر.

وكانت مناطق محافظة مطروح الواقعة على الشريط الساحلي، قد شهدت سقوطا للأمطار الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، بشكل متقطع على مدار 3 أيام، بداية الأسبوع الماضي.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد قرر تعليق الدراسة في جميع المدارس، لمدة 3 أيام، حتى انتهاء أجهزة المحافظة من إزالة جميع تراكمات مياه الأمطار في مختلف مناطق المحافظة، وتسهيل تحركات التلاميذ والمواطنين، وتم استئناف الدراسة بداية من يوم الأربعاء الماضي، بعد أن عادت الشمس للسطوع واستقرر الطقس من جديد.

يذكر أن أهالي مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار الغزيرة، لملء الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح.

وكانت محافظة مطروح، قد أعلنت عن رفع حالة الاستعداد في جميع القطاعات، استعداداً لموسم سقوط الأمطار الشتوية، ومراجعة وتطهير مخرات السيول وشنايش وبالوعات شبكة صرف مياه الأمطار بشوارع مدينة مرسى مطروح، وتشكيل غرف عمليات بمجالس المدن والقطاعات المعنية وربطها بغرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، لسرعة التصرف ومواجهة آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه من المناطق المختلفة أولا بأول، بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجالس المدن.