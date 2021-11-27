الجمعية الفلكية بجدة: عاصفة شمسية صغيرة تضرب الأرض اليوم

كتب ـ محمود راغب

يتوقع حدوث عواصف جيومغناطيسية صغيرة من الدرجة (G1) اليوم السبت 27 نوفمبر 2021 وذلك مع وصول انبعاث كتلي اكليلي إلى المجال المغناطيسي لكوكبنا بعد مغادرته الشمس يوم أمس.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن ذلك الانبعاث الكتلي الإكليلي قذف إلى الفضاء بعد انفجار شعيرة مغناطيسية في النصف الجنوبي للشمس.

وتابع التقرير: والشعيرة المغناطيسية عبارة عن سحابة من البلازما الكثيفة معلقة فوق سطح الشمس من خلال القوى المغناطيسية، وفي بعض الاحيان تصبح الشعيره المغناطيسية غير مستقرة وتتفكك وتسقط نحو سطح الشمس، تلك الاجزاء التي تصطدم بسطح الشمس يمكن ان تنفجر وتنتج ما يسمى "توهج هيدر" وهو نوع من الانفجارات يحدث بدون الحاجة لوجود بقعة شمسية.

وتظهر النماذج الحاسوبية أن ذلك الانبعاث سيقوم بضربة خاطفة خلال الساعات المتأخرة من يوم 27 نوفمبر، ما سيتسبب في ظهور الشفق القطبي في القطب الشمالي ولا توجد تأثيرات أخرى.