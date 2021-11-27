الجزائر تغلق مكاتب الاقتراع وبدء عمليات فرز الأصوات فى الانتخابات المحلية

أ ش أ

أغلقت مكاتب الاقتراع الخاصة بالانتخابات المحلية، مساء اليوم /السبت/ ليتم البدء مباشرة في عملية فرز الأصوات بحضور ممثلي المرشحين.

وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية قد أصدرت، في وقت سابق، قرارا يسمح لمندوبيها بتمديد توقيت غلق مكاتب التصويت في بعض أو كل البلديات لمساعدة الناخبين على التصويت. وبحسب أرقام السلطة الوطنية للانتخابات، بلغت نسبة المشاركة في هذا الاقتراع عبر كامل الأراضي الجزائرية 27ر24 بالمائة بالنسبة للمجالس البلدية، و30ر23 بالمائة بالنسبة للمجالس الولائية وذلك حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت الجزائر.

يذكرأن، أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية تمديد عملية التصويت حتى الساعة ٨ مساء بتوقيت الجزائر (التاسعة بتوقيت مصر)، وأوضحت في بيان لها اليوم /السبت/ أن هذا القرار جاء بهدف تسهيل ممارسة الناخبين لحقهم في التصويت، وأصدرت سلطة الانتخابات الجزائرية قرارا يتضمن الترخيص لمندوبيها بتأخير توقيت غلق مكاتب التصويت.

وتواصلت أعمال التصويت فى الانتخابات المحلية الجزائرية والخاصة بناخبى المناطق النائية والبدو الرحل لليوم الثانى على التوالى من خلال المكاتب المتنقلة، التى خصصتها لهم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية.

كانت عملية التصويت فى الانتخابات المحلية الجزائرية، قد انطلقت، أمس الأربعاء، على مستوى المكاتب المتنقلة التى تخص سكان المناطق النائية والبدو الرحل ببعض ولايات الجنوب، وذلك قبل 48 ساعة من الاقتراع الكامل، المقرر بعد غد السبت، طبقا لأحكام القانون المتعلق بنظام الانتخابات.

وتجرى هذه الانتخابات لاختيار أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لفترة مدتها 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبى على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي، حيث تم تقدير عدد الناخبين بـ 23 مليونا و717 ألفا و479 ناخبا، وفقا للأرقام الرسمية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية.