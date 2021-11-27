يذكر أن نسبة التصويت في الانتخابات المحلية الجزائرية، حتى الساعة الرابعة مساء، قد ارتفعت إلى أكثر من ٢٤ في المائة بالنسبة للمجالس البلدية، وأكثر من ٢٣ في المائة للمجالس الولائية.